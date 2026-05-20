Από το «Πού ήσουν;» στο «Πού θα είσαι;»: η Stoiximan επιστρέφει στο μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία
Με δεύτερη συνεχόμενη παρουσία σε Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA™, η Stoiximan φέρνει τους φιλάθλους πιο κοντά στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου
Κάποιες αθλητικές στιγμές δεν φεύγουν από τη μνήμη μας όσα χρόνια κι αν περάσουν. Μπορεί να είναι η φάση που προηγήθηκε πριν από ένα θρυλικό γκολ, μπορεί να είναι η αγωνία πριν από το τέλος ενός κρίσιμου αγώνα ή οι πανηγυρισμοί στο σαλόνι του σπιτιού μας μετά από μια μεγάλη νίκη. Πάνω σε αυτή τη συλλογική εμπειρία χτίστηκε η νέα 360° καμπάνια «Πού ήσουν;» της Stoiximan, ξυπνώντας μας τις πιο δυνατές εικόνες του ελληνικού αθλητισμού των τελευταίων ετών. Και τώρα, το ίδιο ερώτημα αποκτά φυσική συνέχεια: «Πού θα είσαι;».
Η απάντηση οδηγεί κατευθείαν στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη. Η Stoiximan ανακοινώνει τη συνεργασία της με τη FIFA ως Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™ για Ελλάδα και Κύπρο, επιστρέφοντας σε Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA™ τέσσερα χρόνια μετά το FIFA World Cup Qatar 2022™. Μια επιστροφή με ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Stoiximan γίνεται η μοναδική εταιρεία του κλάδου σε Ελλάδα και Κύπρο που συμμετέχει για δεύτερη συνεχόμενη φορά ως Επίσημος Υποστηρικτής σε Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA™, επιβεβαιώνοντας μια στρατηγική συνεργασία που ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια ως πανελλήνια και παγκύπρια πρωτιά.
Το FIFA World Cup 2026™ αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026, ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό θα φιλοξενήσουν για πρώτη φορά ένα Μουντιάλ με 48 εθνικές ομάδες, σε μια διοργάνωση που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει την εμπειρία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Και η Stoiximan θα βρίσκεται ξανά εκεί, φέρνοντας τους φιλάθλους στην Ελλάδα και την Κύπρο πιο κοντά σε κάθε στιγμή αυτής της τεράστιας γιορτής.
Η νέα συνεργασία με τη FIFA αποτελεί τη φυσική προέκταση μιας πορείας που έχει χτιστεί με συνέπεια μέσα στον χρόνο. Η Stoiximan ήταν η πρώτη εταιρεία του κλάδου σε Ελλάδα και Κύπρο που υπήρξε Επίσημος Υποστηρικτής σε FIFA World Cup™, με το Qatar 2022™, ενώ ακολούθησε η παρουσία της στο UEFA Euro 2024. Από το 2024 είναι επίσης χορηγός των UEFA Europa League και UEFA Conference League, διαμορφώνοντας μια διαρκή παρουσία στις σημαντικότερες διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις.
Πίσω όμως από αυτές τις κορυφαίες συνεργασίες βρίσκεται μια στρατηγική που ξεπερνά το ίδιο το ποδόσφαιρο. Από το 2012 μέχρι σήμερα, η Stoiximan έχει επενδύσει περισσότερα από €130 εκατομμύρια στην ενίσχυση του αθλητισμού και της κοινωνίας σε Ελλάδα και Κύπρο. Μέσα σε περισσότερα από δώδεκα χρόνια, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 18 συλλόγους και ομάδες, διατηρώντας σήμερα πάνω από 17 ενεργές χορηγίες, ενώ έχει στηρίξει συνολικά 43 αθλητές, με περισσότερους από 20 μεμονωμένους αθλητές και 12 ambassadors να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο δυναμικό της. Την ίδια ώρα, περισσότεροι από 5.000 δρομείς έχουν συμμετάσχει σε διοργανώσεις φορώντας τα χρώματά της, συνθέτοντας ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και διαχρονικά χορηγικά αποτυπώματα στον ελληνικό και κυπριακό αθλητισμό.
Αυτό ακριβώς το αποτύπωμα είναι που δίνει διαφορετικό βάρος και στη νέα συνεργασία με τη FIFA. Γιατί για τη Stoiximan, η παρουσία στις μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις του κόσμου αφορά τη δημιουργία εμπειριών που φέρνουν τους φιλάθλους πιο κοντά στις στιγμές που μένουν στην ιστορία.
Στο πλαίσιο του FIFA World Cup 2026™, η Stoiximan σχεδιάζει ένα ολοκληρωμένο πλάνο φυσικών και ψηφιακών activations για φιλάθλους σε Ελλάδα και Κύπρο, δίνοντας πρόσβαση σε μια μοναδική και αποκλειστική εμπειρία γύρω από τη διοργάνωση. Από ειδικές ενέργειες και διαδραστικές εμπειρίες μέχρι ψηφιακό περιεχόμενο που θα μεταφέρει τον παλμό του Μουντιάλ, ο στόχος είναι ένας: οι φίλαθλοι να νιώσουν ότι βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ στη μεγαλύτερη γιορτή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Ταυτόχρονα, η Stoiximan συνεχίζει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο Υπεύθυνο Παιχνίδι, ενσωματώνοντας μια σειρά εργαλείων και υποστηρικτικών λειτουργιών που επιτρέπουν στους χρήστες να διαχειρίζονται την εμπειρία τους με ασφάλεια και έλεγχο. Οικονομικά όρια, εργαλεία διαχείρισης χρόνου και εξειδικευμένη υποστήριξη 24/7 αποτελούν βασικό μέρος αυτής της φιλοσοφίας, η οποία παραμένει σταθερά στο επίκεντρο κάθε μεγάλης διοργάνωσης.
Και κάπως έτσι, λίγες ημέρες μετά το «Πού ήσουν;», η ιστορία συνεχίζεται φυσικά με το «Πού θα είσαι;». Γιατί από τις πιο εμβληματικές βραδιές του παρελθόντος μέχρι το επόμενο μεγάλο ποδοσφαιρικό καλοκαίρι, η Stoiximan βρίσκεται μέσα στις μεγάλες στιγμές του αθλητισμού.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
