«Μέσι, Μέσι» στον Ρονάλντο που απάντησε με χειρονομία
Ένα ακόμη επεισόδιο στην ατελείωτη ποδοσφαιρική αντιπαλότητα ανάμεσα στον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Λιονέλ Μέσι γράφτηκε στη Σαουδική Αραβία, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Αλ Νασρ με την Αλ Σαμπάμπ για τη Saudi Pro League
Οι φίλοι της γηπεδούχου ομάδας επιχείρησαν να πειράξουν τον Πορτογάλο σούπερ σταρ, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του Αργεντινού από την εξέδρα.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα, το γνωστό σύνθημα «Μέσι, Μέσι» ακούστηκε αρκετές φορές από τους οπαδούς της Αλ Σαμπάμπ, σε μια ξεκάθαρη προσπάθεια να επηρεάσουν ψυχολογικά τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
Η συγκεκριμένη τακτική δεν αποτελεί κάτι καινούργιο για τον Πορτογάλο επιθετικό, καθώς αντίστοιχα συνθήματα έχουν ακουστεί πολλές φορές στο παρελθόν σε γήπεδα ανά τον κόσμο, λόγω της ιστορικής «μάχης» του με τον Αργεντινό αστέρα για την κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Η διαχρονική κόντρα Ρονάλντο – Μέσι
Η αντιπαλότητα ανάμεσα στους δύο θρύλους του αθλήματος έχει σημαδέψει μια ολόκληρη εποχή, με εκατομμύρια φιλάθλους να συγκρίνουν διαρκώς τις επιδόσεις, τους τίτλους και τα ατομικά επιτεύγματά τους.
Ακόμη και τώρα, αρκετά χρόνια μετά τις μεγάλες μονομαχίες τους στην Ισπανία με Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, το όνομα του ενός συνεχίζει να χρησιμοποιείται από οπαδούς για να πειράξουν τον άλλον.
Αυτή τη φορά ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν… διατήρησε ακριβώς την ψυχραιμία του αφού αρχικά έκανε τον… μαέστρο προς την εξέδρα ενώ στη συνέχεια έπιασε την ευαίσθητη περιοχή, μάλλον όχι τυχαία…
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
