«Μέσι, Μέσι» στον Ρονάλντο που απάντησε με χειρονομία

Οι φίλοι της γηπεδούχου ομάδας επιχείρησαν να πειράξουν τον Πορτογάλο σούπερ σταρ, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του Αργεντινού από την εξέδρα.«Μέσι, Μέσι» από την εξέδραΚατά τη διάρκεια του αγώνα, το γνωστό σύνθημα «Μέσι, Μέσι» ακούστηκε αρκετές φορές από τους οπαδούς της Αλ Σαμπάμπ, σε μια ξεκάθαρη προσπάθεια να επηρεάσουν ψυχολογικά τον Κριστιάνο Ρονάλντο.Η συγκεκριμένη τακτική δεν αποτελεί κάτι καινούργιο για τον Πορτογάλο επιθετικό, καθώς αντίστοιχα συνθήματα έχουν ακουστεί πολλές φορές στο παρελθόν σε γήπεδα ανά τον κόσμο, λόγω της ιστορικής «μάχης» του με τον Αργεντινό αστέρα για την κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.Η διαχρονική κόντρα Ρονάλντο – ΜέσιΗ αντιπαλότητα ανάμεσα στους δύο θρύλους του αθλήματος έχει σημαδέψει μια ολόκληρη εποχή, με εκατομμύρια φιλάθλους να συγκρίνουν διαρκώς τις επιδόσεις, τους τίτλους και τα ατομικά επιτεύγματά τους.Ακόμη και τώρα, αρκετά χρόνια μετά τις μεγάλες μονομαχίες τους στην Ισπανία με Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, το όνομα του ενός συνεχίζει να χρησιμοποιείται από οπαδούς για να πειράξουν τον άλλον.Αυτή τη φορά ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν… διατήρησε ακριβώς την ψυχραιμία του αφού αρχικά έκανε τον… μαέστρο προς την εξέδρα ενώ στη συνέχεια έπιασε την ευαίσθητη περιοχή, μάλλον όχι τυχαία…