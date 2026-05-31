Μάνος Μαλλιαρός για το Survivor: Μπήκα σε αυτό το ταξίδι ανάμεσα σε αγνώστους και βγήκα έχοντας κερδίσει φίλους
Ο παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης που βρισκόταν με τον Σταύρο Φλώρο την ώρα του σοβαρού ατυχήματος του δεύτερου μοιράστηκε μερικές σκέψεις μετά το πρόωρο τέλος του προγράμματος
Μερικές σκέψεις μοιράστηκε ο Μάνος Μαλλιαρός μετά το πρόωρο τέλος του Survivor. Το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου που είχε ως συνέπεια τον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού και τον σοβαρό τραυματισμό του δεξιού του αστραγάλου οδήγησε την παράγωγη στην απόφαση να τερματίσει το ριάλιτι επιβίωσης, δίνοντας σε εκείνον το έπαθλο των 250.000 ευρώ.
Ο Μάνος Μαλλιαρός, οποίος βρισκόταν μαζί με τον παίκτη την ώρα του ατυχήματος, θέλησε να συστηθεί εκ νέου στον κόσμο και να παρουσιάσει όσα αποκόμισε από τη συμμετοχή του στο Survivor. Όπως ανέφερε, κέρδισε φίλους που θα βρίσκονται για πάντα στο πλευρό του, ενώ όσα βίωσε τον κάνουν να νιώθει νικητής.
Πιο αναλυτικά, στην ανάρτησή του γράφει: «Ήρθε η ώρα να σας πω λίγα λόγια για εμένα και να γνωριστούμε καλύτερα. Είμαι ο Μάνος Μαλλιαρός από το Ρέθυμνο Κρήτης. Συγκατοικώ με τη γυναίκα της ζωής μου, τη Μάγδα Βρέντζου, και έχουμε μια υπέροχη σκυλίτσα, την Κιάρα. Πάνω απ’ όλα αγαπώ την οικογένειά μου, που είναι το στήριγμά μου σε κάθε βήμα, ενώ ο αθλητισμός αποτελεί μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, με το CrossFit να κατέχει ξεχωριστή θέση σε αυτή».
Εξηγώντας τον λόγο που δήλωσε συμμετοχή στο ριάλιτι επιβίωσης, ο Μάνος Μαλλιαρός σημείωσε πως: «Πήρα την απόφαση να αφήσω πίσω την καθημερινότητά μου και να συμμετάσχω στο Survivor γιατί ήθελα πραγματικά να ζήσω αυτή την εμπειρία. Όχι για τη φήμη. Όσοι με γνωρίζετε ξέρετε πως αυτό δεν ήταν ποτέ το κίνητρό μου. Είμαι αθλητής και ήξερα ότι μπορώ να παλέψω μέχρι το τέλος, με ήθος, αξιοπρέπεια και, πάνω απ’ όλα, σεβασμό. Το Survivor είναι ένα παιχνίδι επιβίωσης με πραγματικά αντίξοες συνθήκες. Όμως, στο τέλος, αυτό που μένει δεν είναι η πείνα, η κούραση ή οι δυσκολίες. Είναι οι άνθρωποι».
Κλείνοντας, εξομολογήθηκε ότι έχτισε φιλίες που θα διαρκέσουν για πάντα και ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξη που του έδειξε: «Μπήκα σε αυτό το ταξίδι ανάμεσα σε αγνώστους και βγήκα έχοντας κερδίσει φίλους. Φίλους που μπήκαν στη ζωή μου ως άγνωστοι και θα μείνουν σε αυτή για πάντα. Μέσα στις δύσκολες συνθήκες δημιουργήθηκαν δεσμοί που δύσκολα περιγράφονται με λόγια. Μοιραστήκαμε στιγμές, νίκες, ήττες, αγωνίες και όνειρα, έχοντας πάντα ο ένας τον άλλον δίπλα μας. Φυσικά, όπως συμβαίνει παντού, υπήρξαν και στιγμές που δεν ήταν όμορφες. Όμως επέλεξα να κρατήσω μόνο τα μαθήματα, τις αναμνήσεις και τους ανθρώπους που κέρδισα μέσα από αυτή τη διαδρομή. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη και τη στήριξή σας. Γιατί τελικά, κάποιες φορές το μεγαλύτερο έπαθλο δεν είναι η νίκη. Είναι οι άνθρωποι που συναντάς στη διαδρομή».
Η ανάρτηση του Μάνου Μαλλιαρού
