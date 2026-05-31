Νεκρή 90χρονη μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στην Πτολεμαΐδα
Τραγική κατάληξη είχε φωτιά μικρής έκτασης που εκδηλώθηκε στις 04:48 τα ξημερώματα σε διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου τριώροφης οικοδομής, στη συμβολή των οδών Σαγγαρίου και Κ. Φούφα στην Πτολεμαΐδα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πτολεμαΐδας με πέντε πυροσβέστες, καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.

Οι πυροσβέστες κατάσβεσαν τη φωτιά και απεγκλώβισαν 90χρονη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, όπου δυστυχώς κατέληξε λόγω των αναθυμιάσεων.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα, ενώ προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4:50 σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου. Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες με δυο οχήματα.

