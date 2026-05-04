ΠΑΟΚ: Η παρουσία έκπληξη στην Τούμπα και οι εξελίξεις που έρχονται
Στη προεδρική σουίτα του γηπέδου του ΠΑΟΚ φιλοξενήθηκε ο Ουκρανός, Γεβγκένι Κοσέλεφ, πρώην διευθυντής ποδοσφαίρου της Μαρσέιγ και με μακρόχρονη θητεία σε Σαχτάρ Ντόνετσκ, Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης
Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να δώσει τέλος στο αρνητικό του σερί (δεν είχε νίκη εδώ και 49 ημέρες) επικρατώντας με 3-1 του Ολυμπιακού για την 3η αγωνιστική των play off, ωστόσο πέρα από τη νίκη αυτό που προκάλεσε εντύπωση σε όσους βρέθηκαν στο γήπεδο ήταν κάποια άγνωστα πρόσωπα που βρέθηκαν στα επίσημα...
Λίγες ώρες αργότερα, αποκαλύφθηκε η «ταυτότητα» του πιο σημαντικού από τους φιλοξενούμενους των Νίκου και Γιώργου Σαββίδη και της Μαρίας Γκοντσάρεβα, οι οποίοι είχαν μαζί τους στην προεδρική σουίτα της Τούμπας τον Γεβγκένι Κοσέλεφ.
Ο τελευταίος είναι ένα ποδοσφαιρικό στέλεχος με 20ετή θητεία σε Σαχτάρ Ντόνετσκ, Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και τελευταίο σταθμό τη Μαρσέιγ και προφανώς η παρουσία του πυροδότησε διάφορα σενάρια για πιθανή συνεργασία του με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ (κάτι που ούτως ή άλλως είχε προαναγγείλει ο κ. Παπαμιμίκος στη συνέντευξη Τύπου που είχε παραθέσει την περασμένη εβδομάδα) παρόλο που από την πλευρά του ΠΑΟΚ τόνιζαν: «Ουδέν σχόλιο».
Ο Γεβγκένι Κοσέλεφ δεν είναι ένας κάποιος τυχαίος στον χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε κορυφαίους συλλόγους, έχοντας εργαστεί σε σημαντικά πόστα σε Ρωσία, Ουκρανία και Γαλλία. Πιο συγκεκριμένα, οι σταθμοί της καριέρας του περιλαμβάνουν τις:
Μαρσέιγ: Υπηρέτησε ως Football Operations Manager από τον Αύγουστο του 2022 έως τον Ιούνιο του 2024.
Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης: Διετέλεσε Team Manager για μια ολόκληρη οκταετία (2014-2022), ενώ νωρίτερα (2009-2014) είχε τον ρόλο του Παιδαγωγικού Διευθυντή (Pedagogical Director).
Σαχτάρ Ντόνετσκ: Ξεκίνησε ως υπάλληλος στο τμήμα διεθνών σχέσεων και στη συνέχεια ανέλαβε χρέη Παιδαγωγικού Διευθυντή την περίοδο 2006-2009.
Ούτε είναι τυχαίο προφανώς το γεγονός ότι ο Κοσέλεφ από το 2004 έως το 2019 ήταν στενός συνεργάτης του Μιρτσέα Λουτσέσκου, Προφανώς δεν είναι τυ
