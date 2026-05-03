Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γης, οι δενδροφυτεύσεις σε Χίο και Βόρεια Εύβοια, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό we4all, αναδεικνύουν μια στρατηγική με συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τα ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ, ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τα ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ, ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ
Γεμάτο το πρόγραμμα των σημερινών μεταδόσεων με δεκάδες αγώνες σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο
Πλούσιο το σημερινό μενού αθλητικών μεταδόσεων, με το ενδιαφέρον φυσικά επικεντρώνεται στη Super league, με τα ντέρμπι των Playoffs.
Πριν από αυτά βέβαια υπάρχει δράση και για τις θέσεις 5-8, με τον Λεβαδειακό να υποδέχεται τον Βόλο (17:00, Novasports 2) και τον Κυπελλούχο ΟΦΗ τον Άρη (17:00, Cosmote Sport 1).
Στις 19:00 (Novasports Prime) στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Ολυμπιακό, ενώ στις 21:00 (Cosmote Sport 1) θα λάβει χώρα το αθηναϊκό ντέρμπι -τελευταίο στη Λεωφόρο- ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.
Δράση υπάρχει και στη Stoiximan GBL με τον πρώτο προημιτελικό μεταξύ ΠΑΟΚ και Περιστεριού (16:00, ΕΡΤ2).
Τώρα όσον αφορά τα ξένα πρωταθλήματα, φυσικά ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι της Premier League μεταξύ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ (17:30, Novasports Premier League), ενώ στην Ισπανία η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει στην έδρα της Εσπανιόλ (22:00, Novasports 1) και ξέρει πως αν δεν κερδίσει τότε η Μπαρτσελόνα θα στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια Ισπανίας, μια εβδομάδα πριν το Clasico.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (3/5/2026):
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μανρέσα – Βαλένθια ACB Liga Endesa
13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – Κάλιαρι Serie A
14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Χιμπέρνιαν – Σέλτικ Scottish Premiership
14:30 Novasports Start Έλβερσμπεργκ – Πάντερμπορν Bundesliga 2
15:00 Novasports 1HD Θέλτα – Έλτσε La Liga
15:30 Novasports 4HD Φορτούνα Σίταρντ – Φέγενορντ Eredivisie
Πριν από αυτά βέβαια υπάρχει δράση και για τις θέσεις 5-8, με τον Λεβαδειακό να υποδέχεται τον Βόλο (17:00, Novasports 2) και τον Κυπελλούχο ΟΦΗ τον Άρη (17:00, Cosmote Sport 1).
Στις 19:00 (Novasports Prime) στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Ολυμπιακό, ενώ στις 21:00 (Cosmote Sport 1) θα λάβει χώρα το αθηναϊκό ντέρμπι -τελευταίο στη Λεωφόρο- ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.
Δράση υπάρχει και στη Stoiximan GBL με τον πρώτο προημιτελικό μεταξύ ΠΑΟΚ και Περιστεριού (16:00, ΕΡΤ2).
Τώρα όσον αφορά τα ξένα πρωταθλήματα, φυσικά ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι της Premier League μεταξύ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ (17:30, Novasports Premier League), ενώ στην Ισπανία η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει στην έδρα της Εσπανιόλ (22:00, Novasports 1) και ξέρει πως αν δεν κερδίσει τότε η Μπαρτσελόνα θα στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια Ισπανίας, μια εβδομάδα πριν το Clasico.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (3/5/2026):
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μανρέσα – Βαλένθια ACB Liga Endesa
13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – Κάλιαρι Serie A
14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Χιμπέρνιαν – Σέλτικ Scottish Premiership
14:30 Novasports Start Έλβερσμπεργκ – Πάντερμπορν Bundesliga 2
15:00 Novasports 1HD Θέλτα – Έλτσε La Liga
15:30 Novasports 4HD Φορτούνα Σίταρντ – Φέγενορντ Eredivisie
16:00 Novasports Prime Μπόρνμουθ – Κρίσταλ ΠάλαςPremier League
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο – Μίλαν Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ -Περιστέρι Betsson GBL
16:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Μάιντς Bundesliga
17:00 Novasports 2HD Λεβαδειακός – Βόλος ΝΠΣ Super League
17:00 COSMOTE SPORT 8 HD CEV Champions League 2026 Τελικός 3ης Θέσης Γυναικών
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΠΟΕΛ – ΑΕΚ Λάρνακας Cyprus League
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Άρης Super League
17:15 Novasports 1HD Χετάφε – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga
17:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ Premier League
17:45 Novasports Start Άλκμααρ – Τβέντε Eredivisie
18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αρμάνι Μιλάνο – Τριέστε Lega Basket Serie A
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιανίκ Σίνερ – Αλεξάντερ Ζβέρεφ Τελικός Τουρνουά Μαδρίτης
18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μούρθια ACB Liga Endesa
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Elite League Βίκος- ΑΣ Παπάγου Τελικός Final Four
18:30 Novasports 4HD Γκλάντμπαχ – Ντόρτμουντ Bundesliga
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Βερόνα Serie A
19:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Super League
19:30 Novasports 1HD Μπέτις – Οβιέδο La Liga
20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Εστορίλ Liga Portugal
20:30 Novasports Start Φράιμπουργκ – Βόλφσμπουργκ Bundesliga
21:00 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Τότεναμ Premier League
21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Καντσία – Αλ Νασρ Roshn Saudi League
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Αχλί – Αλ Οκχντούντ Roshn Saudi League
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ντε Άκερ-Χόνβεντ Conference Cup Ανδρών Τελικός Final 4
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – ΑΕΚ Super League
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Πάρμα Serie A
22:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ντιτρόιτ Πίστονς – Ορλάντο Μάτζικ NBA Playoffs
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ρίο Άβε – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal
23:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Miami Grand Pix 2026, Race Μηχανοκίνητα
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο – Μίλαν Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ -Περιστέρι Betsson GBL
16:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Μάιντς Bundesliga
17:00 Novasports 2HD Λεβαδειακός – Βόλος ΝΠΣ Super League
17:00 COSMOTE SPORT 8 HD CEV Champions League 2026 Τελικός 3ης Θέσης Γυναικών
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΠΟΕΛ – ΑΕΚ Λάρνακας Cyprus League
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Άρης Super League
17:15 Novasports 1HD Χετάφε – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga
17:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ Premier League
17:45 Novasports Start Άλκμααρ – Τβέντε Eredivisie
18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αρμάνι Μιλάνο – Τριέστε Lega Basket Serie A
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιανίκ Σίνερ – Αλεξάντερ Ζβέρεφ Τελικός Τουρνουά Μαδρίτης
18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μούρθια ACB Liga Endesa
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Elite League Βίκος- ΑΣ Παπάγου Τελικός Final Four
18:30 Novasports 4HD Γκλάντμπαχ – Ντόρτμουντ Bundesliga
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Βερόνα Serie A
19:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Super League
19:30 Novasports 1HD Μπέτις – Οβιέδο La Liga
20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Εστορίλ Liga Portugal
20:30 Novasports Start Φράιμπουργκ – Βόλφσμπουργκ Bundesliga
21:00 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Τότεναμ Premier League
21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Καντσία – Αλ Νασρ Roshn Saudi League
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Αχλί – Αλ Οκχντούντ Roshn Saudi League
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ντε Άκερ-Χόνβεντ Conference Cup Ανδρών Τελικός Final 4
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – ΑΕΚ Super League
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Πάρμα Serie A
22:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ντιτρόιτ Πίστονς – Ορλάντο Μάτζικ NBA Playoffs
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ρίο Άβε – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal
23:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Miami Grand Pix 2026, Race Μηχανοκίνητα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα