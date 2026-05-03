Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τα ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ, ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ
Γεμάτο το πρόγραμμα των σημερινών μεταδόσεων με δεκάδες αγώνες σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο

Πλούσιο το σημερινό μενού αθλητικών μεταδόσεων, με το ενδιαφέρον φυσικά επικεντρώνεται στη Super league, με τα ντέρμπι των Playoffs.

Πριν από αυτά βέβαια υπάρχει δράση και για τις θέσεις 5-8, με τον Λεβαδειακό να υποδέχεται τον Βόλο (17:00, Novasports 2) και τον Κυπελλούχο ΟΦΗ τον Άρη (17:00, Cosmote Sport 1).

Στις 19:00 (Novasports Prime) στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Ολυμπιακό, ενώ στις 21:00 (Cosmote Sport 1) θα λάβει χώρα το αθηναϊκό ντέρμπι -τελευταίο στη Λεωφόρο- ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.

Δράση υπάρχει και στη Stoiximan GBL με τον πρώτο προημιτελικό μεταξύ ΠΑΟΚ και Περιστεριού (16:00, ΕΡΤ2).

Τώρα όσον αφορά τα ξένα πρωταθλήματα, φυσικά ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι της Premier League μεταξύ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ (17:30, Novasports Premier League), ενώ στην Ισπανία η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει στην έδρα της Εσπανιόλ (22:00, Novasports 1) και ξέρει πως αν δεν κερδίσει τότε η Μπαρτσελόνα θα στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια Ισπανίας, μια εβδομάδα πριν το Clasico.


Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (3/5/2026):

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μανρέσα – Βαλένθια ACB Liga Endesa

13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – Κάλιαρι Serie A

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Χιμπέρνιαν – Σέλτικ Scottish Premiership

14:30 Novasports Start Έλβερσμπεργκ – Πάντερμπορν Bundesliga 2

15:00 Novasports 1HD Θέλτα – Έλτσε La Liga

15:30 Novasports 4HD Φορτούνα Σίταρντ – Φέγενορντ Eredivisie

16:00 Novasports Prime Μπόρνμουθ – Κρίσταλ ΠάλαςPremier League

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο – Μίλαν Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ -Περιστέρι Betsson GBL

16:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Μάιντς Bundesliga

17:00 Novasports 2HD Λεβαδειακός – Βόλος ΝΠΣ Super League

17:00 COSMOTE SPORT 8 HD CEV Champions League 2026 Τελικός 3ης Θέσης Γυναικών

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΠΟΕΛ – ΑΕΚ Λάρνακας Cyprus League

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Άρης Super League

17:15 Novasports 1HD Χετάφε – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga

17:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ Premier League

17:45 Novasports Start Άλκμααρ – Τβέντε Eredivisie

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αρμάνι Μιλάνο – Τριέστε Lega Basket Serie A

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιανίκ Σίνερ – Αλεξάντερ Ζβέρεφ Τελικός Τουρνουά Μαδρίτης

18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μούρθια ACB Liga Endesa

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Elite League Βίκος- ΑΣ Παπάγου Τελικός Final Four

18:30 Novasports 4HD Γκλάντμπαχ – Ντόρτμουντ Bundesliga

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Βερόνα Serie A

19:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Super League

19:30 Novasports 1HD Μπέτις – Οβιέδο La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Εστορίλ Liga Portugal

20:30 Novasports Start Φράιμπουργκ – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

21:00 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Τότεναμ Premier League

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Καντσία – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Αχλί – Αλ Οκχντούντ Roshn Saudi League

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ντε Άκερ-Χόνβεντ Conference Cup Ανδρών Τελικός Final 4

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – ΑΕΚ Super League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Πάρμα Serie A

22:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ντιτρόιτ Πίστονς – Ορλάντο Μάτζικ NBA Playoffs

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ρίο Άβε – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal

23:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Miami Grand Pix 2026, Race Μηχανοκίνητα
