Μαρούσι: Kατήγγειλε τον Βαγγέλη Λιόλιο σε FIBA, Εuroleague και ΔΟΕ
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Αμαρουσίου, Δήμος Στασινόπουλος, είχε στείλει το δικό του μήνυμα όσον αφορά το ελληνικό μπάσκετ μετά την παραμονή της ομάδας του στην Basket League, αναφέροντας πως: «Πανηγυρίζουμε που τους χαλάσαμε τα βρώμικα σχέδια».

Η ομάδα συνεχίζει και σήμερα καταγγέλει τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο σε FIBA, Εuroleague και ΔΟΕ. Στη συνέχεια εξέδωσε και ανακοίνωση, αναφέροντας πως προχωρά και θα πάει μέχρι το τέλος.


Aναλυτικά και η ανακοίνωση του Αμαρουσίου:

Με έκπληξη παρακολουθήσαμε τις πρώτες αντιδράσεις του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), που αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου της ομάδας μας, δήλωσε ότι θα περάσει στην αντεπίθεση… και ότι θα καταθέσει άμεσα μηνύσεις περί δήθεν παραβίασης των προσωπικών του δεδομένων κατά των Ηλία Παπαθεοδώρου, Δήμου Στασινόπουλου, Φάνη Ταρνατώρου. Μάλλον έχει ΑΣΘΕΝΗ μνήμη.

Αφού ο Πρόεδρος της ΕΟΚ λησμόνησε ότι:

Στις 11 Δεκεμβρίου 2025, μόλις πριν 5 μήνες περίπου, το ΔΣ της ΕΟΚ θεώρησε ότι παραβιάζονται ποινικές και πειθαρχικές διατάξεις με την αποστολή ενός γραπτού μηνύματος (SMS) από τον Πρόεδρο της ΚΑΕ μας προς διαιτητή μπάσκετ και ακολούθως παρέπεμψε τον σχετικό φάκελο στην Επιτροπή Δεοντολογίας, στο Αθλητικό Εισαγγελέα και σε άλλα θεσμικά όργανα.

Στις 20 Φεβρουαρίου 2026 με την υπ. αριθμόν 783 απόφαση του ο πρόεδρος και το ΔΣ της ΕΟΚ παρέπεμψαν στην Επιτροπή Δεοντολογίας τον Πρόεδρο της ΚΑΕ μας με αποδεικτικό υλικό γραπτά μηνύματα (SMS) του προς τον πρόεδρο της ΕΟΚ.
Τα δε μηνύματα δημοσιοποιήθηκαν από το ΔΣ της ΕΟΚ.

ΔΙΕΡΩΤΟΜΑΣΤΕ :

Ο Ευάγγελος Λιόλιος και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. παραβίασαν τα προσωπικά δεδομένα του Προέδρου της ΚΑΕ;
Καταστρατήγησαν τον νόμο περί προσωπικών δεδομένων;
Διέπραξαν ποινικό αδίκημα ο πρόεδρος της ΕΟΚ και τα μέλη του ΔΣ αξιολογώντας και χρησιμοποιώντας τα sms του Προέδρου της ΚΑΕ και του […];

Το συμπέρασμα είναι, όμως, ένα:
ΟΤΑΝ τα γραπτά μηνύματα αφορούν τρίτα πρόσωπα είναι νόμιμα αποδεικτικά μέσα.
ΟΤΑΝ τα γραπτά μηνύματα αφορούν τους ιδίους και αποκαλύπτουν συμπεριφορές, που πρέπει να ερευνηθούν ποινικά και πειθαρχικά, ΤΟΤΕ τα γραπτά μηνύματα αναβαθμίζονται σε προσωπικά δεδομένα, για να συγκαλυφθεί η ΜΠΟΧΑ.

Προχωράμε, δεν συμβιβαζόμαστε, θα πάμε μέχρι το τέλος!

Καλούμε ΟΛΕΣ τις ομάδες να συμπορευτούμε, ώστε να φύγουν τα «αφεντικά» και αυτοί που ενημερώνουν τα «αφεντικά» για τους διαιτητές, που θα επιλέξουν στους αγώνες, που ενδιαφέρουν τα «αφεντικά».

