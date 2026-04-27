Στη Ρουμανία γράφουν για το μέλλον του Λουτσέσκου: «Ισως να μη συνεχίσει στον ΠΑΟΚ»
SPORTS
ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου Στεάουα Βουκουρεστίου

Ο γενικός διευθυντής της Στεάουα Βουκουρεστίου, Μιχάι Στόικα, μίλησε στη Fanatik κι ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο Ραζβάν Λουτσέσκου ενδέχεται να αποχωρήσει απο τον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, παρά το γεγονός ότι ο Ρουμάνος τεχνικός είναι πολύ δημοφιλής στη Θεσσαλονίκη, η πιθανότητα να κλείσει φέτος τον κύκλο του στον Δικέφαλο του Βορρά είναι μεγάλη.

Ο Στόικα εξέφρασε την προσωπική του επιθυμία να συνεργαστεί μαζί του στη Ρουμανία, σημειώνοντας μάλιστα πως ο Λουτσέσκου μπορεί να αντέξει την πίεση και να συνεννοηθεί ακόμα και με τον... ιδιόρρυθμο Τζίτζι Μπεκάλι, ιδιοκτήτη της ομάδας.

Ωστόσο, το δημοσίευμα στέκεται ιδιαίτερα στο γεγονός ότι, σε περίπτωση αποχώρησής του από τον Δικέφαλο, ο Ρουμάνος προπονητής δεν θα μείνει για πολύ ελεύθερος. Εκτιμάται υπάρχει μεγάλη λίστα αναμονής από ομάδες του εξωτερικού που θα του προσφέρουν υψηλότατες απολαβές, γεγονός που καθιστά το μέλλον του μακριά από τον ΠΑΟΚ ένα πολύ πιθανό σενάριο, παρά την επιτυχημένη παρουσία του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Πηγή: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

