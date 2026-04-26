Τέλος η υπομονή με τον Εμπαπέ στη Ρεάλ – Γιατί οπαδοί και αποδυτήρια τον θεωρούν “ξένο σώμα”

Σύμφωνα με αποκαλύψεις του γαλλικού «FootMercato», το κλίμα στο εσωτερικό των «Μερένχες» είναι το χειρότερο δυνατό, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σφοδρής κρίσης που απειλεί να τινάξει τα αποδυτήρια στον αέρα.Εμπαπέ: Τραυματισμός ή… «στρατηγική» για το Μουντιάλ;Το μεγαλύτερο σημείο τριβής αυτή τη στιγμή στη Μαδρίτη είναι η κατάσταση της υγείας του Γάλλου σταρ. Ο τραυματισμός του στο γόνατο κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Μπέτις αντιμετωπίζεται με τεράστια δυσπιστία. Όπως αναφέρουν οι Γάλλοι, τόσο οι οπαδοί όσο και στελέχη της «Βασίλισσας» εκφράζουν ανοιχτά αμφιβολίες για τη σοβαρότητα του προβλήματος.Η αίσθηση που επικρατεί στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» είναι ότι ο Εμπαπέ «φυλάει τα πόδια του» για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Με τη Ρέαλ να έχει μείνει εκτός στόχων, η καχυποψία ότι ο Γάλλος δεν θέλει να ρισκάρει το παραμικρό ενόψει της εθνικής του υποχρέωσης έχει προκαλέσει οργή. Η εικόνα ενός παίκτη που δεν «πονάει» τη φανέλα όσο το εθνόσημο έχει αρχίσει να αμαυρώνει ανεπανόρθωτα το προφίλ του στη Μαδρίτη.Συγκρούσεις με Μπέλιγχαμ και η «σκιά» του ΒινίσιουςΗ κρίση όμως δεν είναι μόνο ιατρική, αλλά και βαθιά εσωτερική. Το γαλλικό μέσο αποκαλύπτει μια σειρά από περιστατικά που δείχνουν ότι ο Εμπαπέ είναι «ξένο σώμα»:Κόντρα με Μπέλιγχαμ: Οι πολλαπλές συγκρούσεις του με τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ έχουν δημιουργήσει δύο στρατόπεδα.Η προτίμηση στον Βινίσιους: Τα αποδυτήρια φαίνεται να παίρνουν ξεκάθαρη θέση υπέρ του Βινίσιους Τζούνιορ, θεωρώντας τον Βραζιλιάνο πιο αφοσιωμένο στο project της ομάδας σε σχέση με τον Γάλλο.Ασέβεια στον Αρμπελόα: Η στάση του απέναντι στον Άλβαρο Αρμπελόα περιγράφεται ως προβληματική, ενώ ανεπίσημες διαρροές κάνουν λόγο για «παράλογες» απαιτήσεις και σχόλια του παίκτη πίσω από κλειστές πόρτες.Ο παίκτης που ήρθε στη Μαδρίτη για να μονοπωλήσει το Champions League βρίσκεται πλέον μπροστά στο φάσμα μιας δεύτερης συνεχόμενης σεζόν χωρίς σημαντικό τίτλο. Η ενόχληση του Εμπαπέ για τους δικούς του τραυματισμούς, σε συνδυασμό με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα που τον θέλει να νοιάζεται μόνο για το Μουντιάλ, συνθέτουν μια εικόνα «αποτυχίας» για μια μεταγραφή που κάποτε χαρακτηρίστηκε ως η κορυφαία του αιώνα.