Ο Γιόκιτς τρελάθηκε και πιάστηκε στα χέρια με τον ΜακΝτάνιελς μετά το καλάθι του στο τέλος του αγώνα Ντένβερ - Μινεσότα, δείτε βίντεο
Ο σούπερσταρ των Νάγκετς έκανε ένα απίστευτο σπριντ από τη μία άκρη του γηπέδου στην άλλη για να τα «χώσει» στον παίκτη των Γουλβς που σκόραρε στα τελευταία δύο δευτερόλεπτα της αναμέτρησης με το σκορ να είναι στο 110-96
Άναψαν για τα καλά τα αίματα μετά τέλος του τέταρτου αγώνα ανάμεσα στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς και τους Ντένβερ Νάγκετς για τον πρώτο γύρο των πλέι οφ του ΝΒΑ. Αφορμή αποτέλεσε ένα καλάθι του Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς στα τελευταία δύο δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, όταν πρακτικά ο αγώνας είχε κριθεί, καθώς το σκορ έγραφε 110-96, και κανείς δεν έπαιζε άμυνα.
Αυτό προκάλεσε τον εκνευρισμό του σούπερσταρ των Νάγκετς, Νίκολα Γιόκιτς, οποίος παρά την κούραση έκανε σπριντ από τη μία άκρη του γηπέδου στην άλλη για να τα «χώσει» στον παίκτη των Γουλβς για την «unfair» κίνηση του. Μόλις φτάνει κοντά του τον σπρώχνει με δύναμη, ενώ ο ΜακΝτάνιελς τον τραβάει με τη σειρά του από τη φανέλα.
FULL MOMENT: Nikola Jokic extremely heated with Jaden McDaniels and starts a fight for scoring end of game pic.twitter.com/YwqbqajyzY— NBAbzy (@nbabzyy) April 26, 2026
Στη συνέχεια επικράτησε το απόλυτο χάος με παίκτες και προπονητές να συμμετέχουν στη σύρραξη. Κάποιοι προσπαθούσαν να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να συγκρατήσουν τον Σέρβο, ενώ κάποιοι άλλοι, όπως ο φόργουορντ των Μινεσότα, Τζούλιους Ραντλ, ξέφυγαν εντελώς.
This angle of the fight is WILD 😳 pic.twitter.com/KJuyD00SMy— BrickCenter (@BrickCenter_) April 26, 2026
Στο τέλος οι διαιτητές αποφάσισαν να αποβάλουν τον Νίκολα Γιόκιτς και τον Ραντλ για τη συμπεριφορά τους.
Σε ερώτηση δημοσιογράφου μετά τη λήξη του αγώνα γιατί ήταν τόσο νευριασμένος με τον ΜακΝτάνιελς, ο Γιόκιτς απάντησε «επειδή σκόραρε, όταν όλοι σταμάτησαν να παίζουν».
"Because he scored when everybody stopped playing."— ESPN (@espn) April 26, 2026
Nikola Jokic says he doesn't regret his reaction to Jaden McDaniels' layup at the end of Game 4. pic.twitter.com/ZvwLeaTDbM
