Ολυμπιακός: Στο στόχαστρο της Άρσεναλ ο Τζολάκης, γράφουν οι Άγγλοι
Την ώρα που υπάρχουν δημοσιεύματα για επιστροφή του Ζοζέ Σα στον Ολυμπιακό μετά από τον υποβιβασμό της Γουλβς στην Αγγλία γράφουν για έντονο ενδιαφέρον της Άρσεναλ για τον Κωνσταντή Τζολάκη. 
Ο διεθνής τερματοφύλακας του Ολυμπιακού είναι εδώ και καιρό στο στόχαστρο της Άρσεναλ και άλλων ομάδων σε Ιταλία και Γερμανία αλλά το Arsenal News αναφέρει πως η ομάδα του Αρτέτα αναζητά έναν καλό πορτιέρο για να πλαισιώσει τον Νταβίντ Ράγια.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα  οι απαιτήσεις του Ολυμπιακού ανέρχονται στα 17,5 εκατ. λίρες, δηλαδή στα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης που θέλει να ζήσει την εμπειρία του εξωτερικού αλλά δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό φέτος έχει 39 συμμετοχές. 

Σε αυτά τα ματς έχει δεχτεί 30 γκολ και έχει κρατήσει σε 22 ματς ανέπαφη την εστία του. 

