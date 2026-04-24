Ολυμπιακός: Στο στόχαστρο της Άρσεναλ ο Τζολάκης, γράφουν οι Άγγλοι
Σύμφωνα με το δημοσίευμα η Άρσεναλ θέλει τον Κωνσταντίνο Τζολάκη για να κάνει δίδυμο με τον Νταβίντ Ράγια
Την ώρα που υπάρχουν δημοσιεύματα για επιστροφή του Ζοζέ Σα στον Ολυμπιακό μετά από τον υποβιβασμό της Γουλβς στην Αγγλία γράφουν για έντονο ενδιαφέρον της Άρσεναλ για τον Κωνσταντή Τζολάκη.
Ο διεθνής τερματοφύλακας του Ολυμπιακού είναι εδώ και καιρό στο στόχαστρο της Άρσεναλ και άλλων ομάδων σε Ιταλία και Γερμανία αλλά το Arsenal News αναφέρει πως η ομάδα του Αρτέτα αναζητά έναν καλό πορτιέρο για να πλαισιώσει τον Νταβίντ Ράγια.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι απαιτήσεις του Ολυμπιακού ανέρχονται στα 17,5 εκατ. λίρες, δηλαδή στα 20 εκατομμύρια ευρώ.
Ο Κωνσταντής Τζολάκης που θέλει να ζήσει την εμπειρία του εξωτερικού αλλά δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό φέτος έχει 39 συμμετοχές.
Σε αυτά τα ματς έχει δεχτεί 30 γκολ και έχει κρατήσει σε 22 ματς ανέπαφη την εστία του.
🚨🔴 | Arsenal F.C. eye Konstantinos Tzolakis— Arsenal News (@ArsenalNews_Hub) April 24, 2026
Arsenal are interested in the Olympiacos F.C. goalkeeper as a potential backup to David Raya 👀
📏 6’4” presence
🧤 20 clean sheets in 39 games this season
🧠 Strong profile: commanding, athletic, good with his feet
💰 Valued around… pic.twitter.com/OxYfo9P20k
