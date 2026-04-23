Ο «Σκρουτζ» ανοίγει το πορτοφόλι – Οι μεγάλες κινήσεις που θα «ταράξουν» τα μεταγραφικά νερά

Το φετινό καλοκαίρι αναμένονται σημαντικές αφίξεις, αλλά και αποχωρήσεις, με τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ να καλείται να επενδύσει μεγάλα ποσά — κάτι που, βάσει φήμης, δεν είναι το δυνατό του σημείο.Μετά από χρόνια αστάθειας και απογοητεύσεων, οι φίλοι των «κόκκινων διαβόλων» βλέπουν ξανά φως. Η ομάδα του Old Trafford βρίσκεται πλέον στην 3η θέση της βαθμολογίας, ισόβαθμη με την Άστον Βίλα (58 βαθμοί σε 33 αγωνιστικές), παρουσιάζοντας σαφή αγωνιστική βελτίωση.Η αλλαγή στον πάγκο αποδείχθηκε κομβική: ο Ρούμπεν Αμορίμ αποχώρησε και τη θέση του πήρε ο Μάικλ Κάρικ, ο οποίος κατάφερε να «αναστήσει» την ομάδα. Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις, ο Άγγλος τεχνικός κέρδισε την εμπιστοσύνη φιλάθλων και ΜΜΕ, που τάσσονται υπέρ της παραμονής του και τη νέα σεζόν. Ωστόσο, η διοίκηση δεν έχει ακόμη λάβει οριστική απόφαση, σύμφωνα με το Athletic.Εφόσον παραμείνει, ο Κάρικ αναμένεται να έχει λόγο στον μεταγραφικό σχεδιασμό. Η πιθανή συμμετοχή στο επόμενο Champions League θα ενισχύσει σημαντικά το διαθέσιμο μπάτζετ, με τη διοίκηση να στοχεύει σε ενίσχυση κυρίως στη μεσαία γραμμή.Έξι μεταγραφές στο πλάνοΗ Γιουνάιτεντ επιθυμεί την απόκτηση δύο μέσων που θα πλαισιώσουν τον ανερχόμενο Κόμπι Μέινου, γύρω από τον οποίο θέλει να «χτίσει» το μέλλον της. Παράλληλα, εξετάζονται και ταλαντούχοι παίκτες από την ακαδημία, όπως οι Τάιλερ Φλέτσερ και Τζιμ Θουέιτς, όμως προτεραιότητα παραμένουν ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου.Πρώτος στόχος φαίνεται να είναι ο Κάρλος Μπαλέμπα της Μπράιτον, με πιθανή πρόταση κοντά στα 58 εκατ. ευρώ. Στο τραπέζι έχει πέσει και το όνομα του Ορελιέν Τσουαμενί της Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο η υπόθεση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη.Ψηλά στη λίστα βρίσκεται και ο Έλιοτ Άντερσον, για τον οποίο ενδιαφέρεται και η Μάντσεστερ Σίτι, με τη Νότιγχαμ Φόρεστ να αξιώνει περίπου 145 εκατ. ευρώ. Εναλλακτικές λύσεις αποτελούν οι Άνταμ Γουόρτον, Σάντρο Τονάλι, Ματέους Φερνάντες, Άλεξ Σκοτ και Ζοάο Γκόμες.Ενίσχυση και στην άμυναΣτα μετόπισθεν, η διοίκηση δεν θεωρεί επαρκές το υπάρχον ρόστερ, παρά την προοπτική των Έιντεν Χέβεν και Λενί Γιορό. Ερωτήματα υπάρχουν για την κατάσταση των Ματέις Ντε Λιχτ, Λισάντρο Μαρτίνες και Χάρι Μαγκουάιρ.Μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται σοβαρά είναι αυτή του Μίκι Φαν ντε Φεν της Τότεναμ.Επιπλέον κινήσεις και αποχωρήσεις