Η θέση σου στο Final Four της EuroLeague σε περιμένει. Πώς; Διαβάζεις τη συνέχεια και… φεύγεις για το κορυφαίο μπασκετικό τριήμερο της Ευρώπης με δύο ΔΙΠΛΑ εισιτήρια!
Άρης: Μετά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και ο Νίκος Γκάλης θα βρεθεί στο Αλεξάνδρειο στο παιχνίδι με τον Πανιώνιο
Ο Νίκος Γκάλης αποδέχτηκε την πρόταση της ΚΑΕ Άρης για το παιχνίδι του Σαββάτου (18:15)
Ενισχύεται η ιδιαίτερη... «αύρα» που θα έχει το εντός έδρας παιχνίδι του Άρη το Σάββατο (25/4), για την 26η αγωνιστική της Greek Basketball League, με αντίπαλο τον Πανιώνιο.
Η ΚΑΕ Άρης προσκάλεσε να παρακολουθήσει δια ζώσης το ματς τον Νίκο Γκάλη , κάλεσμα στο οποίο ο τελευταίος ανταποκρίθηκε με θέρμη.
Στο Αλεξάνδρειο μεθαύριο, υπενθυμίζεται, θα βρίσκονται για να δουν την αναμέτρηση οι Γιάννης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, όπως επίσης και ο ιδιοκτήτης των «κιτρινόμαυρων», Ρίτσαρντ Σιάο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα