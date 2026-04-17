Το πρώτο μήνυμα του Εμπαπέ μετά τον αποκλεισμό της Ρεάλ από το Champions League: H αποτυχία δεν ήταν και δεν θα είναι ποτέ επιλογή, δεν τα παρατάμε
Δείτε την ανάρτηση στο Instagram του Γάλλου επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης
Το πρώτο μήνυμά του μετά τον αποκλεισμό της Ρεάλ Μαδρίτης στους 4 του Champions League από τη Μπάγερν Μονάχου, έστειλε ο Κιλιάν Εμπαπέ με ανάρτησή του το βράδυ της Πέμπτης.
«Είναι απογοητευτικό να αποκλειστούμε από μια τόσο σημαντική διοργάνωση, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά» γράφει ο Γάλλος επιθετικός στο Instagram.
Παράλληλα διεμήνυσε «δεν θα τα παρατήσουμε ποτέ» προσθέτοντας με νόημα «στη Μαδρίτη η αποτυχία δεν ήταν και δεν θα είναι ποτέ επιλογή».
Απευθυνόμενος, δε, στους φιλάθλους της «βασίλισσας», ο Εμπαπέ καταλήγει: «σας υπόσχομαι ένα πράγμα: θα αρχίσουμε να κερδίζουμε ξανά και πολύ σύντομα».
Όλη η ανάρτηση του Κιλιάν Εμπαπέ«Προσπαθήσαμε μέχρι το τέλος, αλλά δεν ήταν αρκετό. Είναι απογοητευτικό να αποκλειστούμε από μια τόσο σημαντική διοργάνωση, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Πρέπει να ξανασκεφτούμε τους εαυτούς μας για να αποφύγουμε ξανά τέτοιου είδους απογοήτευση. Δεν θα τα παρατήσουμε ποτέ!!! Στη Μαδρίτη, η αποτυχία δεν ήταν ποτέ και δεν θα είναι ποτέ επιλογή. Αλλά σας υπόσχομαι ένα πράγμα: θα αρχίσουμε να κερδίζουμε ξανά και πολύ σύντομα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα