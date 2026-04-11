Πρώτη φορά στον τελικό του Monte Carlo Masters o Σίνερ, 2-0 τον Ζβέρεφ, βίντεο
Ο Γιανίκ Σίνερ επικράτησε 6-1,6-4 του Αλεξάντερ Ζβέρεφ στον ημιτελικό και την Κυριακή θα διεκδικήσει τον τίτλο

Στον τελικό του Monte Carlo Masters προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Γιανίκ Σίνερ.

Ο Ιταλός που είναι στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης απέκλεισε με 6-1,6-4 σε 82' τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στον ημιτελικό και θα παίξει την Κυριακή στον τελικό με τον Κάρλος Αλκαράθ ή τον Βαλεντίν Βασερό.

Ο Γιανίκ Σίνερ θα διεκδικήσει τον 3ο σερί τίτλο του σε Masters στο 2026 αφού ήταν πρωταθλητής στο Indian Wells και στο Miami Open.

Εάν ο Ιταλός κερδίσει τον τίτλο θα επιστρέψει στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Jannik Sinner & Alexander Meet AGAIN For A Final Spot 💥 | Monte-Carlo 2026 Semi-Final Highlights
Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

