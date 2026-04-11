Πρώτη φορά στον τελικό του Monte Carlo Masters o Σίνερ, 2-0 τον Ζβέρεφ, βίντεο
Ο Γιανίκ Σίνερ επικράτησε 6-1,6-4 του Αλεξάντερ Ζβέρεφ στον ημιτελικό και την Κυριακή θα διεκδικήσει τον τίτλο
Στον τελικό του Monte Carlo Masters προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Γιανίκ Σίνερ.
Ο Ιταλός που είναι στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης απέκλεισε με 6-1,6-4 σε 82' τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στον ημιτελικό και θα παίξει την Κυριακή στον τελικό με τον Κάρλος Αλκαράθ ή τον Βαλεντίν Βασερό.
Ο Γιανίκ Σίνερ θα διεκδικήσει τον 3ο σερί τίτλο του σε Masters στο 2026 αφού ήταν πρωταθλητής στο Indian Wells και στο Miami Open.
Εάν ο Ιταλός κερδίσει τον τίτλο θα επιστρέψει στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα