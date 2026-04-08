Europa League: Προβάδισμα πρόκρισης στην τετράδα για την Μπέτις, 1-1 με την Μπράγκα στην Πορτογαλία, δείτε τα γκολ
Europa League: Προβάδισμα πρόκρισης στην τετράδα για την Μπέτις, 1-1 με την Μπράγκα στην Πορτογαλία, δείτε τα γκολ

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Γκρίλιτς στο 5' και οι Ισπανοί ισοφάρισαν στο 61΄ με πέναλτι του  Κούτσο Ερνάντες

Europa League: Προβάδισμα πρόκρισης στην τετράδα για την Μπέτις, 1-1 με την Μπράγκα στην Πορτογαλία, δείτε τα γκολ
Η Μπέτις πήρε ισοπαλία 1-1 από την Μπράγκα στην Πορτογαλία κι έτσι απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης στους «4» του Europa League.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Γκρίλιτς στο ξεκίνημα, αλλά με πέναλτι στο 61΄ ο Κούτσο Ερνάντες φέρνει σε θέση ισχύος την ομάδα της Σεβίλης, ενόψει της ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (16/4) στο «Λα Καρτούχα».





Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων στην προημιτελική φάση των «16» του Europa League έχουν ως εξής:


Μ.Τετάρτη 8/4

Μπράγκα (Πόρτογαλία)-Μπέτις (Ισπανία) 1-1 (5΄ Γκρίλιτς - 61΄ Ερνάντες)


Μ.Πέμπτη 9/4

Φράιμπουργκ (Γερμανία)- Θέλτα (Ισπανία) 22:00

Πόρτο (Πορτογαλία)- Νότιγχαμ Φόρεστ(Αγγλία) 22:00

Μπολόνια (Ιταλία)-Άστον Βίλα (Αγγλία) 22:00


* Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 16/4

