Ιστιοπλοΐα: Οι Έλληνες βάζουν πλώρη για μετάλλια στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Techno
Ιστιοπλοΐα: Οι Έλληνες βάζουν πλώρη για μετάλλια στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Techno
Το πρωτάθλημα διεξάγεται στην Τουρκία
Πλώρη για μετάλλια και νέες μεγάλες διακρίσεις έχουν βάλει οι Έλληνες ιστιοπλόοι που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της κλάσης Techno που διεξάγεται στην Φώκαια της Τουρκίας.
Έγιναν ήδη οι πρώτες έξι ιστιοδρομίες και οι ιστιοπλόοι μας πραγματοποιούν πολύ δυνατή εμφάνιση. Θεωρούνται, άλλωστε, από τους κορυφαίους στον κόσμο.
Στα Τ293 ανδρών και σε 56 σκάφη ο Παναγιώτης Ιωάννου είναι 2ος με 9 βαθμούς. Ο Ορέστης Βαλιάδης βρίσκεται στην 5η θέση με 33β. και ο Ιωάννης Δεσκές στην 9η με 55β.
Στις γυναίκες τρέχουν 25 σκάφη και η Άννα Φλουδοπούλου είναι 3η με 20β., ενώ η Ευγενία Γεωργάτου βρίσκεται στην 9η θέση με 40 βαθμούς.
Στα U17 αγοριών αγωνίζονται 52 αθλητές και στα πρώτα 10 σκάφη τα έξι είναι ελληνικά! Ο Ορέστης Νικόλαος Παλαμίδης είναι 1ος με 20β., ο Σπύρος Μοναστηριώτης 2ος με 25β. και ο Φοίβος Κουλαλής 3ος με 31 βαθμούς.
Ακολουθούν ο Γιώργος Κανελλόπουλος στην 7η θέση με 44β., ο Αχιλλέας Φίλιππας στην 8η με 46β. και ο Ευάγγελος Κυριαζάκος στην 10η με 54 βαθμούς.
Στην κατηγορία των κοριτσιών η Κυριακή Ζέρβα είναι 3η με 24β. και η Ευγενία Υβόννη Γεννηματά 5η με 33β. σε σύνολο 39 σκαφών. Στα U15 αγοριών ο Θωμάς Ιωάννης Βαΐτσης είναι 7ος με 40 βαθμούς μεταξύ 36 αθλητών. Στα κορίτσια η Σοφία Κουντουράκη είναι 10η με 58 βαθμούς μεταξύ 23 σκαφών.
Τα U13 τρέχουν 28 σκάφη και η Αντιγόνη Μανίκη είναι 9η με 44β., όσους έχει και η 10η Ιωνίκα Οικονόμου.
Έγιναν ήδη οι πρώτες έξι ιστιοδρομίες και οι ιστιοπλόοι μας πραγματοποιούν πολύ δυνατή εμφάνιση. Θεωρούνται, άλλωστε, από τους κορυφαίους στον κόσμο.
Στα Τ293 ανδρών και σε 56 σκάφη ο Παναγιώτης Ιωάννου είναι 2ος με 9 βαθμούς. Ο Ορέστης Βαλιάδης βρίσκεται στην 5η θέση με 33β. και ο Ιωάννης Δεσκές στην 9η με 55β.
Στις γυναίκες τρέχουν 25 σκάφη και η Άννα Φλουδοπούλου είναι 3η με 20β., ενώ η Ευγενία Γεωργάτου βρίσκεται στην 9η θέση με 40 βαθμούς.
Στα U17 αγοριών αγωνίζονται 52 αθλητές και στα πρώτα 10 σκάφη τα έξι είναι ελληνικά! Ο Ορέστης Νικόλαος Παλαμίδης είναι 1ος με 20β., ο Σπύρος Μοναστηριώτης 2ος με 25β. και ο Φοίβος Κουλαλής 3ος με 31 βαθμούς.
Ακολουθούν ο Γιώργος Κανελλόπουλος στην 7η θέση με 44β., ο Αχιλλέας Φίλιππας στην 8η με 46β. και ο Ευάγγελος Κυριαζάκος στην 10η με 54 βαθμούς.
Στην κατηγορία των κοριτσιών η Κυριακή Ζέρβα είναι 3η με 24β. και η Ευγενία Υβόννη Γεννηματά 5η με 33β. σε σύνολο 39 σκαφών. Στα U15 αγοριών ο Θωμάς Ιωάννης Βαΐτσης είναι 7ος με 40 βαθμούς μεταξύ 36 αθλητών. Στα κορίτσια η Σοφία Κουντουράκη είναι 10η με 58 βαθμούς μεταξύ 23 σκαφών.
Τα U13 τρέχουν 28 σκάφη και η Αντιγόνη Μανίκη είναι 9η με 44β., όσους έχει και η 10η Ιωνίκα Οικονόμου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα