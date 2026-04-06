Λευτέρης Πετρούνιας: Οι κόρες του πανηγυρίζουν έξαλλα το χρυσό μετάλλιο, δείτε βίντεο
Λευτέρης Πετρούνιας: Οι κόρες του πανηγυρίζουν έξαλλα το χρυσό μετάλλιο, δείτε βίντεο
Η σύζυγος του «άρχοντα των κρίκων» Βασιλική Μιλλούση, ανέβασε ένα βίντεο με τις κόρες της Σοφία και Ελένη να ξεσπούν σε πανηγυρισμούς μετά τον θρίαμβο του Λευτέρη Πετρούνια στο Κάιρο
Τη στιγμή ο Λευτέρης Πετρούνιας κατακτούσε ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο, αυτή τη φορά στο Κάϊρο και το Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξήχθη εκεί, οι κόρες του πίσω στην Αθήνα, έστηναν το δικό τους πάρτι στο σπίτι, βλέποντας από την τηλεόραση το νέο κατόρθωμα του πατέρα τους.
Η σύζυγος του Παγκόσμιου πρωταθλητή, Βασιλική Μιλλούση, μοιράστηκε τη... σκηνή με τους ακολούθους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη συγκίνηση να είναι δικαιολογημένη.
Την ώρα που ο Λευτέρης Πετρούνιας έδινε τη δική του μάχη στο Κάϊρο, οι κόρες του έστελναν από το σπίτι όλη τους τη θετική ενέργεια, η οποία όπως όλα δείχνουν έπιασε τόπο.
Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, φαίνεται η ένταση των παιδιών όσο εξελισσόταν ο αγώνας, αλλά και η έκρηξη χαράς μόλις επιβεβαιώθηκε η πρωτιά του Έλληνα Ολυμπιονίκη.
Η αγωνία και η ανυπομονησία, έδωσαν τη θέση τους στη χαρά, τους πανηγυρισμούς και την υπερηφάνεια, για το νέο επίτευγμα του πατέρα τους.
Η Βασιλική Μιλλούση συνόδευσε την ανάρτηση με ένα μήνυμα αφιερωμένο στη στήριξη που βρίσκεται πίσω από κάθε επιτυχία: «Πίσω από κάθε πρωταθλητή υπάρχει μια οικογένεια που τον περιμένει με αγάπη». Με τον Λευτέρη Πετρούνια να σχολιάζει: «Η δυναμή μου».
Η σύζυγος του Παγκόσμιου πρωταθλητή, Βασιλική Μιλλούση, μοιράστηκε τη... σκηνή με τους ακολούθους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη συγκίνηση να είναι δικαιολογημένη.
Την ώρα που ο Λευτέρης Πετρούνιας έδινε τη δική του μάχη στο Κάϊρο, οι κόρες του έστελναν από το σπίτι όλη τους τη θετική ενέργεια, η οποία όπως όλα δείχνουν έπιασε τόπο.
Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, φαίνεται η ένταση των παιδιών όσο εξελισσόταν ο αγώνας, αλλά και η έκρηξη χαράς μόλις επιβεβαιώθηκε η πρωτιά του Έλληνα Ολυμπιονίκη.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η αγωνία και η ανυπομονησία, έδωσαν τη θέση τους στη χαρά, τους πανηγυρισμούς και την υπερηφάνεια, για το νέο επίτευγμα του πατέρα τους.
Η Βασιλική Μιλλούση συνόδευσε την ανάρτηση με ένα μήνυμα αφιερωμένο στη στήριξη που βρίσκεται πίσω από κάθε επιτυχία: «Πίσω από κάθε πρωταθλητή υπάρχει μια οικογένεια που τον περιμένει με αγάπη». Με τον Λευτέρη Πετρούνια να σχολιάζει: «Η δυναμή μου».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα