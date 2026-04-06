Άταμαν: Το ταξίδι στην Ισπανία είναι ένα πρόωρο Final 4 για εμάς
Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε για την ιβηρική χερσόνησο και τους αγώνες με Μπαρτσελόνα, Βαλένθια με τον Τούρκο τεχνικό να δίνει το στίγμα των δύο αναμετρήσεων
Αυτή είναι όντως η «Μεγάλη Εβδομάδα» του μπασκετικού Παναθηναϊκού που εξακολουθεί να ακροβατεί μεταξύ των play off και των play in της Euroleague έχοντας μπροστά του δύο πολύ μεγάλα ματς με Μπαρτσελόνα (7/4) και Βαλένθια (9/4).
Η αποστολή των πράσινων αναχώρησε σήμερα (Μ. Δευτέρα) με τον Τζέριαν Γκραντ να ακολουθεί, αλλά να παραμένει αμφίβολος και τον Έργκιν Άταμαν να χαρακτηρίζει τελικό τον αγώνα με τους Καταλανούς
Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:
«Το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα είναι πολύ σημαντικό για εμάς, αλλά φυσικά τώρα είναι τα τελευταία τρία παιχνίδια της regural season, είναι σημαντικά για όλες τις ομάδες. Η Μπαρτσελόνα είναι στην ίδια θέση με 20 νίκες. Η νοοτροπία μας είναι πως αν στο ξεκίνημα οι δύο ομάδες έρχονταν στο ΟΑΚΑ και μας κέρδιζαν, εμείς θα έπρεπε να τους κερδίσουμε εκεί.
Είναι η πραγματικότητά μας. Αν δεν κερδίσουμε αυτά τα δύο παιχνίδια δεν θα αξίζουμε να είμαστε σε καλή θέση και θα ρισκάρουμε να μην παίξουμε στα play-offs. Η Μπαρτσελόνα είναι καλή ομάδα με έμπειρους παίκτες. Ο Κέβιν Πάντερ είναι εξαιρετικός σκόρερ, ο Κλάιμπερν κάνει εξαιρετική σεζόν, έχουν τον Σενγκέλια, τον Βέσελι, τον Ερνανγκόμεθ, έχουν καλό ρόστερ. Πρέπει να καταλάβουμε πως είναι τελικός. Είναι πρόωρο Final 4 στην Ισπανία. Πρέπει να κερδίσουμε αυτά τα δύο παιχνίδια για να βρεθούμε στο πραγματικό Final 4».
Για το τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Μπαρτσελόνα: «Η άμυνα, όπως πάντα, πρέπει να σταματήσει τον Σενγκέλια, τον Πάντερ. Επίσης στο τελευταίο παιχνίδι κόντρα στην Χάποελ παίξαμε εξαιρετικά και χάσαμε όλα τα ελεύθερα σουτ. Πρέπει να γυρίσουμε καλά την μπάλα και να βάλουμε τα σουτ, που θα είναι πολύ σημαντικά».
Για τους Γκραντ και Ρογκαβόπουλο: «Ο Γκραντ δοκίμασε χθες, δεν φαίνεται να είναι άσχημα. Ο Ρογκαβόπουλος δεν θα παίξει, ο Τζέριαν θα δοκιμάσει απόψε στην προπόνηση και την Τρίτη το πρωί, θα αποφασίσουμε αν θα παίξει. Ο Ρογκαβόπουλος και ο Τολιόπουλος είναι ακόμα τραυματίες και δεν θα είναι στο ρόστερ».
Για τον έχει αλλάξει το σύστημα του Παναθηναϊκού η παρουσία του Χέιζ-Ντέιβις: «Δεν παίζω playstation να αλλάξω έναν παίκτη. Πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε κατάσταση. Είναι απίθανο να αλλάξω το σύστημα σε 2-3 εβδομάδες. Βάζω το παιχνίδι μας με το κανονικό μας σύστημα».
