Η Φενέρ 89-78 την Ζάλγκιρις στην Πόλη και πρώτο βήμα για την Αθήνα
Με κορυφαίο τον Ταϊρίκ Μπιμπέροβιτς  η Φενέρ έκανε το 1-0 στη σειρά με τη Ζάλγκιρις 

Η Φενερμπαχτσέ άνοιξε... το σκορ στις αναμετρήσεις της με τη Ζάλγκιρις, πραγματοποιώντας το πρώτο βήμα για πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσους επικράτησε 89-78 στην Κωνσταντινούπολη με τον επόμενο αγώνα να γίνεται στο ίδιο γήπεδο σε 48 ώρες (30/4).

Με τον «καυτό» Ταϊρίκ Μπιμπέροβιτς να σκοράρει για 3π. στην εκπνοή, η Φενέρ έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με βραχεία κεφαλή 22-20. Ο Τουρκοβόσνιος ήταν ασταμάτητος (5/5 τρίποντα) και οδήγησε την ομάδα του στο +18 (47-29) που ήταν και η μέγιστη διαφορά στο τέλος του ημιχρόνου. Με επί μέρους σκορ 25-9 οι Τούρκοι είχαν θέσει τις βάσεις για τη νίκη.

Κατώτερη των περιστάσεων στο α΄ ημίχρονο η Ζάλγκιρις, είχε πια ένα βουνό να ανεβεί. Παρόλα αυτά έτρεξε σερί 12-0 μετατρέποντας το 51-33 (32΄) σε 51-45 (35΄). Χρόνος υπήρχε, όχι όμως και δυνάμεις. Η Φενέρ επανέφερε τη διαφορά σε επίπεδα ασφαλείας (64-51 στο 39΄) που έγινε ακόμα μεγαλύτερη (77-60 στο 34΄) για να φτάσει στη νίκη με το τελικό 89-78. Μακράν MVP ο Μπιμπέεροβιτς, που ισοφάρισε τα ρεκόρ καριέρας σε πόντους (26) και εύστοχα τρίποντα (6/8).

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 47-29, 65-57, 89-78
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπάλντουϊν 17 (1), Μέλι 13 (1), Χόρτον-Τάκερ 15 (1), Μπόστον, Ντε Κολό 4, Μπιμπέροβιτς 26 (6), Γιαντούνεν, Χολ 4, Σίλβα 2, Κόλσον 8 (1), Μπιρτς
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (Μασιούλις): Γουϊλιαμς-Γκος 24 (1), Φρανσίσκο 15 (2), Ράιτ 19 (1), Μπραζντέικις, Γκλεντράιτις, Τουμπέλις 11 (1), Λο 1, Σλέβα 1, Μπιρούτις 4, Μπουτκεβίτσιους, Σιρβίντις, Ουλανόβας 3.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

