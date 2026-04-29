Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τον τελικό Μπιλμπάο-ΠΑΟΚ και τον ημιτελικό Ατλέτικο Μαδρίτης-Άρσεναλ
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τον τελικό Μπιλμπάο-ΠΑΟΚ και τον ημιτελικό Ατλέτικο Μαδρίτης-Άρσεναλ
Το αναλυτικό πρόγραμμα των σημερινών αθλητικών μεταδόσεων
Ο δεύτερος τελικός του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μπιλμπάο για το FIBA Europe Cup και ο ημιτελικός Ατλέτικο Μαδρίτης–Άρσεναλ για το Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των σημερινών αθλητικών μεταδόσεων.
Η αθλητική δράση ξεκινάει στις 19:05 (Cosmote Sport 8) με την Αλ Τααβόν να υποδέχεται την Αλ Ίτιχαντ, ενώ στις 21:00 (Cosmote Sport 3) η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο θα φιλοξένησει στην έδρα της την Αλ Αχλί. Την ίδια ώρα (ΕΡΤ2) ο ΠΑΟΚ ταξιδέυει στην Χώρα των Βάσκων για να αναμετρηθεί με την Μπιλμπάο, στο πλαίσιο του δεύτερου τελικού του FIBA Europe Cup.
Ακόμη, στις 21:45 (Nova Sports Prime) η Ρεάλ Μαδρίτης θα διασταυρώσει τα «ξίφη» της με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για τον πρώτο αγώνα των playoffs της Euroleague, ενώ στις 22:00 (MEGA/Cosmote Sport 1) η Ατλέτικο Μαδρίτης θα υποδεχθεί στο Μετροπολιτάνο την Άρσεναλ στο πλαίσιο των ημιτελικών του Champions League.
Η αθλητική δράση ξεκινάει στις 19:05 (Cosmote Sport 8) με την Αλ Τααβόν να υποδέχεται την Αλ Ίτιχαντ, ενώ στις 21:00 (Cosmote Sport 3) η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο θα φιλοξένησει στην έδρα της την Αλ Αχλί. Την ίδια ώρα (ΕΡΤ2) ο ΠΑΟΚ ταξιδέυει στην Χώρα των Βάσκων για να αναμετρηθεί με την Μπιλμπάο, στο πλαίσιο του δεύτερου τελικού του FIBA Europe Cup.
Ακόμη, στις 21:45 (Nova Sports Prime) η Ρεάλ Μαδρίτης θα διασταυρώσει τα «ξίφη» της με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για τον πρώτο αγώνα των playoffs της Euroleague, ενώ στις 22:00 (MEGA/Cosmote Sport 1) η Ατλέτικο Μαδρίτης θα υποδεχθεί στο Μετροπολιτάνο την Άρσεναλ στο πλαίσιο των ημιτελικών του Champions League.
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
- 14:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαδρίτη
- 17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαδρίτη
- 19:10 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Τααβούν – Αλ Ίτιχαντ Rosh Saudi League
- 21:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαδρίτη
- 21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μάλαγα – Γκραν Κανάρια ACB Liga Endesa
- 21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ FIBA Europe Cup Δεύτερος τελικός
- 21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Νασρ – Αλ Αχλί Roshn Saudi League
- 21:45 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague Playoffs
- 22:00 MEGA – COSMOTE SPORT 1 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ Champions League
- 22:15 COSMOTE SPORT 2 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Τοντέλα Liga Portugal
- 22:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαδρίτη (Προημιτελικός)
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
