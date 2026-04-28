Μπαρτζώκας: Θα είναι πιο δύσκολο το παιχνίδι της Πέμπτης
SPORTS
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 91-70 στο ΣΕΦ της Μονακό και έκανε το πρώτο, από τα τρία βήματα, πρόκρισης στο Final-4 της Αθήνας. 

Μετά το παιχνίδι ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην καλή άμυνα του Ολυμπιακού αλλά τόνισε πως το ματς της Πέμπτης θα είναι πιο δύσκολο. 

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

Για την απόδοση της ομάδας του: «Νομίζω πως κλείσαμε τη ρακέτα πολύ καλά όπως και περιορίσαμε τα ποσοστά τους, με τα σουτ από την ντρίμπλα που έβαλαν στο πρώτο ημίχρονο. Έχουν εξαιρετικούς παίκτες όπως ο Οκόμπο, ο Στράζελ, Τζέιμς, οι οποίοι έχασαν αρκετά σουτ όμως πιστεύω πως τα περισσότερα ήταν μαρκαρισμένα. Η άμυνά μας ήταν συμπαγής, είχαμε μια σοβαρή εμφάνιση και είμαι ευγνώμων για τους οπαδούς, τρομερή ατμόσφαιρα, μια ατμόσφαιρα για τα playoffs. Τώρα πρέπει να ηρεμήσουμε για να περιμένουμε ένα πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι την Πέμπτη».

Για το τι πρέπει να διορθώσουν: «Επιτρέψαμε πολλά επιθετικά ριμπάουντ και δεν πρέπει να δίνουμε δεύτερες ευκαιρίες και να κάνουμε καλύτερα box out, χρειαζόμαστε όλων τη βοήθεια σε αυτό. Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς τους και δεν πρέπει να βιαζόμαστε, να ελέγχουμε το συναίσθημά μας και τις επιλογές μας στο transition, να είμαστε πιο υπομονετικοί και να εκθέτουμε την αντίπαλη άμυνα με περισσότερη κυκλοφορία της μπάλας».

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης