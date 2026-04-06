Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στην Ισπανία με Γκραντ, αλλά η συμμετοχή του παραμένει αμφίβολη
Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στην Ισπανία με Γκραντ, αλλά η συμμετοχή του παραμένει αμφίβολη
Με 12 παίκτες διαθέσιμους, ανάμεσα τους ο αμφίβολος λόγω του τραυματισμού του στο χέρι Τζέριαν Γκραντ, ο Παναθηναϊκός αναχωρεί για την ιβηρική χερσόνησο για τις κρίσιμες αναμετρήσεις με Μπαρτσελόνα (7/4) και Βαλένθια (9/4)
Τα προβλήματα συνεχίζουν να ταλανίζουν τον Παναθηναϊκό που αναχωρεί για την Ισπανία εν όψει της τελευταίας διαβολοβδομάδα της κανονικής περιόδου.
Οι πράσινοι που παλεύουν να βρεθούν στην πρώτη εξάδα της κατάταξης της Euroleague, θα ταξιδέψουν στην Ισπανία για τα δύο μεγάλα ματς με Μπαρτσελόνα και Βαλένθια χωρίς τους Βασίλη Τολιόπουλο, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Αλέξανδρο Σαμοντούροβ και Γιάννη Κουζέλογλου, αλλά με τον Τζέριαν Γκραντ.
Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν εκτός εδώ και δύο εβδομάδες λόγω ενός μικρού κατάγματος στο χέρι του, δεν είναι απόλυτα έτοιμος, ωστόσο με τα προβλήματα που υπάρχουν θα μπει στο αεροπλάνο και η συμμετοχή του θα αποφασιστεί λίγο πριν το τζάμπολ.
Αναλυτικά την αποστολή του ΠΑΟ αποτελούν οι: Τι Τζέι Σορτς, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Σλούκας, Νάιτζελ Χέι-Ντέιβις, Κένεθ Φαρίντ, Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Χουάντσο Ερναγκόμεθ, Ντίνος Μήτογλου, Μάριους Γκριγκόνις, Ματίας Λεσόρ, Τσέντι Όσμαν.
Οι πράσινοι που παλεύουν να βρεθούν στην πρώτη εξάδα της κατάταξης της Euroleague, θα ταξιδέψουν στην Ισπανία για τα δύο μεγάλα ματς με Μπαρτσελόνα και Βαλένθια χωρίς τους Βασίλη Τολιόπουλο, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Αλέξανδρο Σαμοντούροβ και Γιάννη Κουζέλογλου, αλλά με τον Τζέριαν Γκραντ.
Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν εκτός εδώ και δύο εβδομάδες λόγω ενός μικρού κατάγματος στο χέρι του, δεν είναι απόλυτα έτοιμος, ωστόσο με τα προβλήματα που υπάρχουν θα μπει στο αεροπλάνο και η συμμετοχή του θα αποφασιστεί λίγο πριν το τζάμπολ.
Αναλυτικά την αποστολή του ΠΑΟ αποτελούν οι: Τι Τζέι Σορτς, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Σλούκας, Νάιτζελ Χέι-Ντέιβις, Κένεθ Φαρίντ, Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Χουάντσο Ερναγκόμεθ, Ντίνος Μήτογλου, Μάριους Γκριγκόνις, Ματίας Λεσόρ, Τσέντι Όσμαν.
