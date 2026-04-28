Ιταλικά σενάρια... στέλνουν τον Βάλτερ Ματσάρι στον Ηρακλή
SPORTS
Τα σενάρια προπονητή «φουντώνουν» γύρω από τον Ηρακλή, με ιταλικά ρεπορτάζ να βάζουν στο κάδρο ένα μεγάλο όνομα, τον Βάλτερ Ματσάρι.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον Γηραιό, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει, μέχρι στιγμής, οριστική συμφωνία.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ματσάρι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εργαστεί στη Θεσσαλονίκη και δεν αποκλείεται σύντομα να ταξιδέψει στην Ελλάδα, ώστε να δει από κοντά τις εγκαταστάσεις της ομάδας και να έχει απευθείας συζητήσεις με τη διοίκηση.

Η επίσκεψη αυτή θα του επιτρέψει να σχηματίσει πλήρη εικόνα για το προπονητικό κέντρο, το γήπεδο και το συνολικό project.

Ο 62χρονος προπονητής διαθέτει πλούσια καριέρα στο ιταλικό ποδόσφαιρο, έχοντας καθίσει στους πάγκους της Νάπολι, της Ίντερ, της Σαμπντόρια, της Τορίνο και της Κάλιαρι, ενώ έχει εμπειρία και από την Premier League μέσω της θητείας του στη Γουότφορντ.

Το 2023 επέστρεψε στη Νάπολι, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει ενεργός σε υψηλό επίπεδο.

Η πιθανότητα συνεργασίας με τον Ματσάρι δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεση του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη να επενδύσει σημαντικά στον νέο προπονητή, με στόχο ο Ηρακλής να παρουσιαστεί πιο ανταγωνιστικός και να χτίσει ένα ισχυρό αγωνιστικό πλάνο για την επόμενη σεζόν.
Thema Insights

Όραμά μας να γίνουμε ο Νο 1 καινοτόμος διεθνής κόμβος εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης