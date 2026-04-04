Αθλητικές μεταδόσεις με Προμηθέα – ΠΑΟ, «σέντρα» στα playouts της Super League, Σίτι – Λίβερπουλ και Ατλέτικο – Μπαρτσελόνα

Ο αγώνας του Παναθηναϊκού στην έδρα του Προμηθέα για τη GBL, η πρώτη αγωνιστική των playouts, το Σίτι – Λίβερπουλ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας και το Ατλέτικο – Μπαρτσελόνα για τη la Liga, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (04.04.2026).Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας έχουμε ακόμα τον τελικό του Final Four Κυπέλλου πόλο γυναικών, Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός, αλλά και το Άρης Betsson – ΑΕΚ για τη GBL.14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός-Βουλιαγμένη Κύπελλο Πόλο Γυναικών Τελικός Final 414:45 COSMOTE SPORT 3 HD Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ Emirates FA Cup15:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Λεβάντε La Liga15:00 Action 24 Ηλιούπολη – Ελλάς Σύρου Super League 215:00 COSMOTE SPORT 6 HDATP 250 2026 Μαρακές15:00 Mega News Καλλιθέα – Παναργειακός Super League 216:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Πανσερραϊκός Stoiximan Super League16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο – Κάλιαρι Serie A16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης Betsson – ΑΕΚ Stoiximan GBL16:00 ΕΡΤ Sports HD Πανιώνιος – Ηρακλής Stoiximan GBL