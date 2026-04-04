Αθλητικές μεταδόσεις με Προμηθέα – ΠΑΟ, «σέντρα» στα playouts της Super League, Σίτι – Λίβερπουλ και Ατλέτικο – Μπαρτσελόνα
Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας έχουμε ακόμα τον τελικό του Final Four Κυπέλλου πόλο γυναικών, Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός, αλλά και το Άρης Betsson – ΑΕΚ για τη GBL
Ο αγώνας του Παναθηναϊκού στην έδρα του Προμηθέα για τη GBL, η πρώτη αγωνιστική των playouts, το Σίτι – Λίβερπουλ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας και το Ατλέτικο – Μπαρτσελόνα για τη la Liga, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (04.04.2026).
Οι αθλητικές μεταδόσεις
14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός-Βουλιαγμένη Κύπελλο Πόλο Γυναικών Τελικός Final 4
14:45 COSMOTE SPORT 3 HD Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ Emirates FA Cup
15:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Λεβάντε La Liga
15:00 Action 24 Ηλιούπολη – Ελλάς Σύρου Super League 2
15:00 COSMOTE SPORT 6 HDATP 250 2026 Μαρακές
15:00 Mega News Καλλιθέα – Παναργειακός Super League 2
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Πανσερραϊκός Stoiximan Super League
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο – Κάλιαρι Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης Betsson – ΑΕΚ Stoiximan GBL
16:00 ΕΡΤ Sports HD Πανιώνιος – Ηρακλής Stoiximan GBL
