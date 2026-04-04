Αθλητικές μεταδόσεις με Προμηθέα – ΠΑΟ, «σέντρα» στα playouts της Super League, Σίτι – Λίβερπουλ και Ατλέτικο – Μπαρτσελόνα

SPORTS
Αθλητικές μεταδόσεις

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας έχουμε ακόμα τον τελικό του Final Four Κυπέλλου πόλο γυναικών, Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός, αλλά και το Άρης Betsson – ΑΕΚ για τη GBL

Ο αγώνας του Παναθηναϊκού στην έδρα του Προμηθέα για τη GBL, η πρώτη αγωνιστική των playouts, το Σίτι – Λίβερπουλ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας και το Ατλέτικο – Μπαρτσελόνα για τη la Liga, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (04.04.2026).

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας έχουμε ακόμα τον τελικό του Final Four Κυπέλλου πόλο γυναικών, Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός, αλλά και το Άρης Betsson – ΑΕΚ για τη GBL.

Οι αθλητικές μεταδόσεις
14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός-Βουλιαγμένη Κύπελλο Πόλο Γυναικών Τελικός Final 4

14:45 COSMOTE SPORT 3 HD Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ Emirates FA Cup

15:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Λεβάντε La Liga

15:00 Action 24 Ηλιούπολη – Ελλάς Σύρου Super League 2

15:00 COSMOTE SPORT 6 HDATP 250 2026 Μαρακές

15:00 Mega News Καλλιθέα – Παναργειακός Super League 2

Κλείσιμο
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Πανσερραϊκός Stoiximan Super League

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο – Κάλιαρι Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης Betsson – ΑΕΚ Stoiximan GBL

16:00 ΕΡΤ Sports HD Πανιώνιος – Ηρακλής Stoiximan GBL

16:00 ΕΡΤ Sports 1 Περιστέρι Betsson – Κολοσσός Ρόδου Stoiximan GBL

16:30 Novasports Extra 2 Λεβερκούζεν – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Αμβούργο – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports Start Γκλάντμπαχ – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Χόφενχαϊμ – ΜάιντςBundesliga

16:30 Novasports 4HD Βέρντερ Βρέμης – Λειψία Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Φράιμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαρακές

17:15 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

17:30 Novasports 6HD PSV Αϊντχόφεν – Ουτρέχτη Eredivisie

18:00 Novasports 2HD Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ Novibet Stoiximan Super League

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Καρδίτσα Stoiximan GBL

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Προμηθέας – Παναθηναϊκός StoiximanGBL

19:00 Novasports Start WTA 250 2026 Μπογκοτά

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Φιορεντίνα Serie A

19:15 COSMOTE SPORT 4 HD Μπρέσια – Νάπολι Lega Basket Serie A

19:15 COSMOTE SPORT 3 HD Τσέλσι – Πορτ Βέιλ Emirates FA Cup

19:30 Novasports Prime Στουτγκάρδη – Ντόρτμουντ Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Μπέτις – Εσπανιόλ La Liga

20:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Τσάρλεστον

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ρίο Άβε – Αλβέρκα Liga Portugal

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – Ατρόμητος Stoiximan Super League

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Ηρακλής Volley League Ανδρών

21:00 Novasports Start WTA 250 2026 Μπογκοτά

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Τααβούν Roshn Saudi League

21:30 Novasports 3HD Ντινάμο Δρέσδης – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – ΠΑΟΚ Volley League Ανδρών

21:45COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Πάρμα Serie A

22:00 Novasports 6HDWTA 500 2026 Τσάρλεστον

22:00 Novasports 2HD Άγιαξ – Τβέντε Eredivisie

22:00 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 8 HDΜπανταλόνα – Μούρθια ACB Liga Endesa

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σαουθάμπτον – Άρσεναλ Emirates FA Cup

22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Πόρτο – Φαμαλικάο Liga Portugal
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

