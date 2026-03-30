Παναθηναϊκός: Αλήθεια ο Ολυμπιακός θα σχολιάσει τα όσα ακούγονται σε κάθε αγώνα στο ΣΕΦ κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου;
Άμεση απάντηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην ΚΑΕ Ολυμπιακός που κατήγγειλε συνθήματα και εξύβριση Μπαρτζώκα στο ΟΑΚΑ
Άμεση ήταν η απάντηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στα όσα ανέφερε η ΚΑΕ Ολυμπιακός για εξύβριση του Γιώργου Μπαρτζώκα και συνθήματα κατά των Αγγελόπουλων στο ΟΑΚΑ.
«Αλήθεια, από την ΚΑΕ Ολυμπιακός θα σχολιάσουν ποτέ τα εμετικά, κατάπτυστα συνθήματα που ακούγονται σε κάθε αγώνα στο ΣΕΦ κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και της κόρης του; Μήπως αυτά κατά του Κώστα Σλούκα και της συζύγου του ή κατά του Εργκίν Αταμάν;
Μάλλον ποτέ! Θράσος χωρίς όρια από την ομάδα που περιφέρει την αθλιότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά η απάντηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
