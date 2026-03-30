Γιαννακόπουλος: «Ξέσπασε» στα social media για διαιτησία και Λιόλιο
Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός επιτέθηκε κατά των διαιτητών του ντέρμπι, αλλά και του προέδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου
Αδιάφορο βαθμολογικά, αλλά γεμάτο ένταση το ντέρμπι της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης να αρχίζει να... πυροβολεί μέσω των social media.
Με συνεχόμενα stories στον προσωπικό του λογαριασμό ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρθηκε στις αποφάσεις των διαιτητών, την τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ και φυσικά στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας μπάσκετ...
«Δεν την έχετε στην ΕΡΤ τη φάση; Α, την έχετε τελικά; Τίποτα... Τίποτα... Εσείς άποψη έχετε; Αν ήταν φάουλ; Δεν έχετε, ε; Κρατική ελληνική τηλεόραση. Ερυθρόλευκη. Εννοείται δεν ήταν φλόπινγκ, σωστά... Δεν πρέπει να τα βλέπω τα ματς. Έναν χρόνο τιμωρία. Λήγει σε λίγες μέρες. Αν ξεκινήσουμε έτσι... Θα ξαναμπούμε στο γήπεδο το '35.», αναφέρει ο κ. Γιαννακόπουλος ο οποίος συνέχισε λέγοντας:
«Ούτε δηλαδή σε αδιάφορο ματς; Τρεις πόντους μπροστά είναι στη βαθμολογία. Ούτε στα αδιάφορα ματς ρε Λιόλιο; Επίδειξη δύναμης; Για να δούμε πότε θα αποφασίσει να βγει ο άλλος να μιλήσει. Το φάουλ στον Όσμαν στην ΕΡΤ εννοείται δεν το είδατε. Οι διαιτητές δεν το είδανε; Να το κόψουμε εντελώς το μπάσκετ; Ούτε στην τηλεόραση να μην το βλέπουμε; Ε ρε και να πέσουμε μαζί στα πλέι οφ στην Ευρωλίγκα! Ε ρε και να γίνει κανένα γέλιο τέτοιο! Χωρίς Χουάντσο, χωρίς Γκραντ, χωρίς Ρογκαβόπουλο, χωρίς Χέιζ-Ντέιβις. Εσείς πάλι με οκτώ, έτσι»;
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα