Super League 1: Το πρόγραμμα, οι ημερομηνίες και οι ώρες έναρξης για τα ματς των playoffs (5-8) και playouts

Το πρόγραμμα για τα playoffs
(5-8) και playouts
της Stoiximan Super League
έγινε γνωστό το μεσημέρι της Δευτέρας, με την πρεμιέρα να είναι το Σάββατο 4/4 και Κυριακή 5/4 αντίστοιχα.
Το ημερολογιακό πρόγραμμα των Playouts και playoffs (5-8):
Playouts:
1η αγωνιστική
Σάββατο 4 Απριλίου
Κηφισιά - Πανσερραϊκός, 16:00
Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΛ Novibet, 18:00
Παναιτωλικός - Ατρόμητος, 20:00
2η αγωνιστική
Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου
ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός, 16:00
Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης, 17:00
Ατρόμητος - Κηφισιά, 19:00
3η αγωνιστική
Σάββατο 18 Απριλίου
Κηφισιά- Αστέρας Τρίπολης, 16:00
Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet, 17:00
Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός, 20:00
4η αγωνιστική
Τετάρτη 22 Απριλίου
Πανσερραϊκός - Ατρόμητος, 16:00
ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά, 17:00
Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός, 20:00
5η αγωνιστική
Κυριακή 26 Απριλίου
Κηφισιά - Παναιτωλικός, 16:00
Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης, 18:00
ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός, 20:00
6η αγωνιστική
Σάββατο 2 Μαϊου
Παναιτωλικός - Κηφισιά, 17:00
Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet, 17:30
Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος, 19:30
7η αγωνιστική
Σάββατο 9 Μαϊου
Πανσερραϊκός - Κηφισιά, 16:00
ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης, 17:00
Ατρόμητος - Παναιτωλικός, 19:30
8η αγωνιστική
Τρίτη 12 Μαϊου
Αστέρας Τρίπολης - Πανσερραϊκός, 19:00
Κηφισιά - Ατρόμητος, 19:00
Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet, 19:00
9η αγωνιστική
Σάββατο 16 Μαϊου
Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά, 19:00
ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος, 19:00
Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός, 19:00
10η αγωνιστική
Πέμπτη 21 ΜαΪου
Ατρόμητος - Πανσερραϊκός, 19:00
Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet, 19:00
Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης, 19:00
Η βαθμολογία
Ατρόμητος 29β.
Κηφισιά 27β.
Παναιτωλικός 26β.
ΑΕΛ Novibet 23β.
Πανσερραϊκός 17β.
Αστέρας Τρίπολης 17β.
Playoffs (5-8)
Πρόγραμμα 1ης αγωνιστικής
Κυριακή 05/04/26
16:00: Λεβαδειακός – Άρης
17:00: Βόλος – ΟΦΗ
Πρόγραμμα 2ης αγωνιστικής
Σάββατο 18/04/26
18:00: ΟΦΗ – Λεβαδειακός
19:30: Άρης – Βόλος
Πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής
Κυριακή 03/05/26
17:00: Λεβαδειακός – Βόλος
17:00: ΟΦΗ – Άρης
Πρόγραμμα 4ης αγωνιστικής
Κυριακή 10/05/26
17:00: Άρης – ΟΦΗ
17:00: Βόλος – Λεβαδειακός
Πρόγραμμα 5ης αγωνιστικής
Τετάρτη 13/05/26
17:00: Βόλος – Άρης
17:00: Λεβαδειακός – ΟΦΗ
Πρόγραμμα 6ης αγωνιστικής
Κυριακή 17/05/26
17:00: Άρης – Λεβαδειακός
17:00: ΟΦΗ – Βόλος
