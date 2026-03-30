Super League 1: Το πρόγραμμα, οι ημερομηνίες και οι ώρες έναρξης για τα ματς των playoffs (5-8) και playouts
Super League 1 playoffs Playouts Πρόγραμμα

Super League 1: Το πρόγραμμα, οι ημερομηνίες και οι ώρες έναρξης για τα ματς των playoffs (5-8) και playouts

Η πρεμιέρα των playouts θα γίνει το Σάββατο 4/4, ενώ για τα playoffs (5-8) την Κυριακή 5/4

Super League 1: Το πρόγραμμα, οι ημερομηνίες και οι ώρες έναρξης για τα ματς των playoffs (5-8) και playouts
Το πρόγραμμα για τα playoffs (5-8) και playouts της Stoiximan Super League έγινε γνωστό το μεσημέρι της Δευτέρας, με την πρεμιέρα να είναι το Σάββατο 4/4 και Κυριακή 5/4 αντίστοιχα. 

Το ημερολογιακό πρόγραμμα των Playouts και playoffs (5-8):

Playouts:

1η αγωνιστική

Σάββατο 4 Απριλίου
Κηφισιά - Πανσερραϊκός, 16:00
Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΛ Novibet, 18:00
Παναιτωλικός - Ατρόμητος, 20:00

2η αγωνιστική

Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου
ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός, 16:00
Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης, 17:00
Ατρόμητος - Κηφισιά, 19:00

3η αγωνιστική

Σάββατο 18 Απριλίου
Κηφισιά- Αστέρας Τρίπολης, 16:00
Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet, 17:00
Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός, 20:00

4η αγωνιστική

Τετάρτη 22 Απριλίου
Πανσερραϊκός - Ατρόμητος, 16:00
ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά, 17:00
Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός, 20:00

5η αγωνιστική

Κυριακή 26 Απριλίου
Κηφισιά - Παναιτωλικός, 16:00
Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης, 18:00
ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός, 20:00

6η αγωνιστική

Σάββατο 2 Μαϊου
Παναιτωλικός - Κηφισιά, 17:00
Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet, 17:30
Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος, 19:30

7η αγωνιστική

Σάββατο 9 Μαϊου
Πανσερραϊκός - Κηφισιά, 16:00
ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης, 17:00
Ατρόμητος - Παναιτωλικός, 19:30

8η αγωνιστική

Τρίτη 12 Μαϊου
Αστέρας Τρίπολης - Πανσερραϊκός, 19:00
Κηφισιά - Ατρόμητος, 19:00
Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet, 19:00

9η αγωνιστική

Σάββατο 16 Μαϊου
Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά, 19:00
ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος, 19:00
Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός, 19:00

10η αγωνιστική

Πέμπτη 21 ΜαΪου
Ατρόμητος - Πανσερραϊκός, 19:00
Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet, 19:00
Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης, 19:00

Η βαθμολογία
Ατρόμητος 29β.
Κηφισιά 27β.
Παναιτωλικός 26β.
ΑΕΛ Novibet 23β.
Πανσερραϊκός 17β.
Αστέρας Τρίπολης 17β.


Playoffs (5-8)

Πρόγραμμα 1ης αγωνιστικής

Κυριακή 05/04/26
16:00: Λεβαδειακός – Άρης
17:00: Βόλος – ΟΦΗ

Πρόγραμμα 2ης αγωνιστικής

Σάββατο 18/04/26
18:00: ΟΦΗ – Λεβαδειακός
19:30: Άρης – Βόλος

Πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής

Κυριακή 03/05/26
17:00: Λεβαδειακός – Βόλος
17:00: ΟΦΗ – Άρης

Πρόγραμμα 4ης αγωνιστικής

Κυριακή 10/05/26
17:00: Άρης – ΟΦΗ
17:00: Βόλος – Λεβαδειακός

Πρόγραμμα 5ης αγωνιστικής

Τετάρτη 13/05/26
17:00: Βόλος – Άρης
17:00: Λεβαδειακός – ΟΦΗ

Πρόγραμμα 6ης αγωνιστικής

Κυριακή 17/05/26
17:00: Άρης – Λεβαδειακός
17:00: ΟΦΗ – Βόλος

Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

