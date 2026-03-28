Βοσνιάδης για την επόμενη ημέρα του στην Καλαμάτα: Θα πάμε μέχρι αρχές Μαΐου με προπονήσεις και από εκεί και μετά ο καθένας θα βρει τον δρόμο του

Η Καλαμάτα μετά το πρωτάθλημα της Super League 2 κέρδισε και το Super Cup αφού κέρδισε 1-0 τον Ηρακλή στο ΟΑΚΑ.Μετά τον αγώνα ο τεχνικός της «Μαύρης Θύελλας» Αλέκος Βοσνιάδης μίλησε για την κούπα της Καλαμάτας, τη χρονιά αλλά και την δική του επόμενη ημέρα.«Θέλαμε να πάρουμε και το δεύτερο Super Cup. Συγχαρητήρια στον κόσμο, τους αξίζει. Να είναι δίπλα στην ομάδα, να το χαρούν.Συγχαρητήρια στα παιδιά για το πρωτάθλημα και για το Super Cup. Συγχαρητήρια και στον Ηρακλή για την άνοδο. Είμαστε χαρούμενοι. Σήμερα δείξαμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα. Παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Σε κάποια παιχνίδια δεν είχαμε την απόδοση που θέλαμε, αλλά νομίζω ότι δίκαια είμαστε η πρώτη ομάδα της κατηγορίας».Τέλος, ερωτηθείς για την επόμενη μέρα, απάντησε: «Θα πάμε μέχρι το τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου με προπονήσεις και από εκεί και μετά ο καθένας θα βρει τον δρόμο του».