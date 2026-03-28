Αταμάν στους παίκτες του Παναθηναϊκού: Έχουμε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε
Με τον Κέντρικ Ναν (25π.) να... χορεύει για ακόμη ένα βράδυ στο παρκέ και τον Παναθηναϊκό να πιάνει και πάλι... 100άρα, οι «πράσινοι» πανηγύρισαν στο Telekom Center Athens την τέταρτη διαδοχική νίκη τους στη Euroleague, βελτίωσαν σε 20-14 το ρεκόρ τους και πάτησαν εξάδα!

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν... παρέσυρε και την Μονακό των... εννέα παικτών, για την 34η αγωνιστική και με το τελικό 107-97 κάλυψαν και την διαφορά της ήττας του (92-84) στον πρώτο γύρο στο Πριγκιπάτο, που του δίνει το πάνω χέρι σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής των «πρασίνων», συνεχάρη τους παίκτες του, τονίζοντας ότι πλέον είναι έτοιμοι για την νίκη και στο ντέρμπι «αιωνίων» για το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό (30/3, 19:00).

«ΟΚ, καλή δουλειά. Πήραμε την νίκη και και την διαφορά με την Μονακό. Αλλά τώρα έχουμε τρεις αγώνες εκτός και κάθε ματς είναι τελικός. Δεν έχουμε εξασφαλίσει τίποτε ακόμη μέχρι τώρα. Φυσικά, τώρα την Δευτέρα έχουμε το ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό, οπότε θα είμαστε έτοιμοι για ένα καλό παιχνίδι και για να νικήσουμε κι' αυτό το ματς», επεσήμανε απευθυνόμενος στους παίκτες του, ο Τούρκος προπονητής.


Για 6η συνεχόμενη χρονιά, η Dialectica συγκαταλέγεται στις 1000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης, σύμφωνα με τη λίστα FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies που δημοσιεύουν οι Financial Times σε συνεργασία με τη Statista.

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

