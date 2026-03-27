Ο Κλοπ αποκάλυψε τον πρώτο διάλογο με τον Σαλάχ: «Σε ποια θέση θα με βάλεις; Εκεί παίζει ο Μανέ»
Ο Γιούργκεν Κλοπ μίλησε για την πρώτη συζήτηση που είχε με τον Σαλάχ μόλις εκείνος έφτασε στη Λίβερπουλ και τις ανησυχίες του Αιγυπτίου

Ο Γιούργκεν Κλοπ επέστρεψε στο «Άνφιλντ» για έναν φιλανθρωπικό αγώνα παλαιμάχων κι έκανε μια αναδρομή στη συνεργασία του με τον Μο Σαλάχ, με αφορμή την επικείμενη αποχώρηση του Αιγύπτιου σταρ από τη Λίβερπουλ.

Ο Γερμανός κόουτς αποκάλυψε μάλιστα το παρασκήνιο της γνωριμίας τους το 2017 και τις αρχικές ανησυχίες που είχε ο «Φαραώ» με την έλευσή του στους Reds.

Σύμφωνα με τον Κλοπ, ο Σαλάχ δεν ήταν απόλυτα σίγουρος για τη θέση του στην ενδεκάδα. «Όταν υπογράψαμε μαζί του, με ρώτησε: "Σε ποια θέση θα με βάλεις;". Του απάντησα "στη δική σου, στο δεξί φτερό". Τότε εκείνος απόρησε: "Μα εκεί παίζει ο Σαντιό Μανέ!"», είπε χαρακτηριστικά ο Κλοπ. Στη συνέχεια ο Γερμανός τεχνικός πρότεινε το να μετατοπιστεί ο Μανέ στα αριστερά, με τον Σαλάχ να ανησυχεί στη συνέχεια ότι θα χάσει τη θέση του από τον Κοουτίνιο! «Ήταν πραγματικά αγχωμένος για το αν θα έπαιζε», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Παράλληλα, ο Κλοπ πήρε θέση και για τις φήμες που τον ήθελαν να προτιμά τότε τον Γιούλιαν Μπραντ αντί του Σαλάχ. Παρότι υπήρξαν επαφές με 7-8 εξτρέμ, ο ίδιος τόνισε πως η Λίβερπουλ έπρεπε να ποντάρει στον Αιγύπτιο και το αποτέλεσμα τον δικαίωσε πανηγυρικά.

Πηγή: https://www.gazzetta.gr

Thema Insights

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

Γιατί η ασφάλιση του οχήματος μάς αφορά όλους

Οι πρόσφατοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέδειξαν το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό ενώ η λύση είναι και απλή και προφανής.

Η σημασία του πιο πολύτιμου αγαθού ζωής: Πώς το νερό στηρίζει οργανισμό και περιβάλλον

Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, κάθε σταγόνα φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας θυμίζει ότι η ενυδάτωση δεν είναι μόνο καθημερινή συνήθεια, αλλά μια πράξη φροντίδας για τον οργανισμό και τη φύση.

