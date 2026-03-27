Ο Κλοπ αποκάλυψε τον πρώτο διάλογο με τον Σαλάχ: «Σε ποια θέση θα με βάλεις; Εκεί παίζει ο Μανέ»

Ο Γιούργκεν Κλοπ
επέστρεψε στο «Άνφιλντ» για έναν φιλανθρωπικό αγώνα παλαιμάχων κι έκανε μια αναδρομή στη συνεργασία του με τον Μο Σαλάχ
, με αφορμή την επικείμενη αποχώρηση του Αιγύπτιου σταρ από τη Λίβερπουλ
.
Ο Γερμανός κόουτς αποκάλυψε μάλιστα το παρασκήνιο της γνωριμίας τους το 2017 και τις αρχικές ανησυχίες που είχε ο «Φαραώ» με την έλευσή του στους Reds.
Σύμφωνα με τον Κλοπ, ο Σαλάχ δεν ήταν απόλυτα σίγουρος για τη θέση του στην ενδεκάδα. «Όταν υπογράψαμε μαζί του, με ρώτησε: "Σε ποια θέση θα με βάλεις;". Του απάντησα "στη δική σου, στο δεξί φτερό". Τότε εκείνος απόρησε: "Μα εκεί παίζει ο Σαντιό Μανέ
!"», είπε χαρακτηριστικά ο Κλοπ. Στη συνέχεια ο Γερμανός τεχνικός πρότεινε το να μετατοπιστεί ο Μανέ στα αριστερά, με τον Σαλάχ να ανησυχεί στη συνέχεια ότι θα χάσει τη θέση του από τον Κοουτίνιο
! «Ήταν πραγματικά αγχωμένος για το αν θα έπαιζε», συμπλήρωσε ο ίδιος.
Παράλληλα, ο Κλοπ πήρε θέση και για τις φήμες που τον ήθελαν να προτιμά τότε τον Γιούλιαν Μπραντ αντί του Σαλάχ. Παρότι υπήρξαν επαφές με 7-8 εξτρέμ, ο ίδιος τόνισε πως η Λίβερπουλ έπρεπε να ποντάρει στον Αιγύπτιο και το αποτέλεσμα τον δικαίωσε πανηγυρικά.
Πηγή: https://www.gazzetta.gr