Άταμαν: Ο Γκραντ έχει ένα μικρό κάταγμα και δύσκολα θα παίξει με Μονακό

Οι πράσινοι προέρχονται από τρεις συνεχόμενες νίκες που τους έχουν φέρει σίγουρα μέσα στην πρώτη δεκάδα της Euroleague
, αλλά με πέντε αγώνες να απομένουν θέλουν κι άλλες νίκες για να πλασαριστούν στην πρώτη εξάδα και να αποφύγουν τα play In.
Ο Παναθηναϊκός
μετά το διπλό στο Σεράγεβο κόντρα στην Ντουμπάι BC, υποδέχεται το βράδυ της Παρασκευής (27/3, 21:15) τη Μονακό με τον πονοκέφαλο της τελευταίας στιγμής να έχει να κάνει με τον τραυματισμό του Τζέριαν Γκραντ
.
Ο Εργκίν Άταμαν
χαρακτήρισε εξαιρετικά αμφίβολη τη συμμετοχή, αλλά ξεκαθάρισε πως όποιος κι αν παίξει η ομάδα του πρέπει να νικήσει αυτούς τους τελικούς..
«Κάθε παιχνίδι είναι τελικός για εμάς. Έχουμε τρεις σερί νίκες, αλλά χάσαμε πολλά παιχνίδια μέσα στη σεζόν. Κάθε παιχνίδι είναι κρίσιμο. Χάσαμε στο Μονακό
. Όπως στα προηγούμενα παιχνίδια που παίξαμε στην έδρα μας, το σταφ, οι παίκτες, ο κόσμος, πρέπει να είμαστε πολύ επιθετικοί. Πρέπει να νικάμε αυτούς τους τελικούς», είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος τεχνικός ενώ όταν ρωτήθηκε για τη συμμετοχή του Τζέριαν Γκραντ στην αναμέτρηση με τους Μονεγάσκους, μετά τον τραυματισμό του στο χέρι, τόνισε:
«Δεν είμαι σίγουρος γι’ αυτό. Αύριο το πρωί θα δοκιμάσει. Θα είναι δύσκολο, έχει ένα μικρό κάταγμα στο χέρι. Δεν έχουμε χρόνο τώρα. Δεν έχουμε δικαιολογίες. Και ο γιος μου ο Σαρπ να έπαιζε αύριο, θα έπρεπε να πάρουμε το παιχνίδι».
Τέλος, για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, που αποχώρησε πριν το τέλος της προπόνησης, υπογράμμισε: «Δεν ξέρω, θα πάρω τα νέα από τον γιατρό, έχει έναν τραυματισμό στην προπόνηση, θα δούμε πόσο σοβαρός θα είναι».