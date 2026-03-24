Το ευχαριστώ της ΕΠΟ στον Μάνταλο: «Το τέλος μιας διαδρομής, η αρχή μιας παρακαταθήκης»
Το ευχαριστώ της ΕΠΟ στον Μάνταλο: «Το τέλος μιας διαδρομής, η αρχή μιας παρακαταθήκης»
Ο Έλληνας μέσος ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την Εθνική ομάδα μετά από 12 χρόνια και 71 εμφανίσεις
Ο Πέτρος Μάνταλος αποφάσισε να ολοκληρώσει την παρουσία του στην Εθνική, ένα ταξίδι που ξεκίνησε το 2014 και διήρκησε 12 χρόνια.
Η ΕΠΟ ευχαρίστησε με ένα post στα social media τον αρχηγό της ΑΕΚ για την προσφορά του στη γαλανόλευκη.
«Το τέλος μιας διαδρομής, η αρχή μιας παρακαταθήκης, σε ευχαριστούμε για όλα Πέτρο», ήταν το μήνυμα της ελληνικής ομοσπονδίας.
Ο 34χρονος μεσοεπιθετικός έγινε για πρώτη φορά διεθνής το 2014 και έκτοτε μέτρησε επτά γκολ και εννέα ασίστ σε 71 συμμετοχές, χωρίς να καταφέρει να συμμετάσχει στα τελικά κάποιας μεγάλης διοργάνωσης.
Προηγουμένως είχε αγωνιστεί τόσο στην ομάδα Νέων όσο και στην Ελπίδων.
Η απόφαση του Μάνταλου έγινε, όπως αναμενόταν, δεκτή από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος τον ευχαρίστησε δημοσίως για την πολυετή του συνεισφορά.
Η ΕΠΟ ευχαρίστησε με ένα post στα social media τον αρχηγό της ΑΕΚ για την προσφορά του στη γαλανόλευκη.
«Το τέλος μιας διαδρομής, η αρχή μιας παρακαταθήκης, σε ευχαριστούμε για όλα Πέτρο», ήταν το μήνυμα της ελληνικής ομοσπονδίας.
Ο 34χρονος μεσοεπιθετικός έγινε για πρώτη φορά διεθνής το 2014 και έκτοτε μέτρησε επτά γκολ και εννέα ασίστ σε 71 συμμετοχές, χωρίς να καταφέρει να συμμετάσχει στα τελικά κάποιας μεγάλης διοργάνωσης.
Προηγουμένως είχε αγωνιστεί τόσο στην ομάδα Νέων όσο και στην Ελπίδων.
Η απόφαση του Μάνταλου έγινε, όπως αναμενόταν, δεκτή από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος τον ευχαρίστησε δημοσίως για την πολυετή του συνεισφορά.
👕 2️⃣014— Ethniki Omada (@EthnikiOmada) March 24, 2026
👕2️⃣0️⃣25
Το τέλος μιας διαδρομής.
Η αρχή μιας παρακαταθήκης.
💙🤍 Σε ευχαριστούμε για όλα Πέτρο pic.twitter.com/Ut0pQqSRI3
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα