Γιοβάνοβιτς: «Θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε το ρόστερ, θα μας λείψει ο Μάνταλος»
Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, πριν την πρώτη προπόνηση της Εθνικής μίλησε για τα φιλικά με Παραγουάη (27/3), Ουγγαρία (31/3), αλλά και την αποχώρηση του Πέτρου Μάνταλου
Η Εθνική Ανδρών επιστρέφει σε αγωνιστική δράση στα τέλη Μαρτίου με τις φιλικές αναμετρήσεις εναντίον της Παραγουάης (27/03, εντός) και της Ουγγαρίας (31/03, εκτός) στη διεθνή διακοπή, ενόψει της νέας πρόκλησης με τη συμμετοχή στη League A του Nations League.
Μετά την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας και λίγο πριν την πρώτη προπόνηση των διεθνών στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού, στου Ρέντη, ο ομοσπονδιακός προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε για την πρώτη συγκέντρωση ύστερα από τέσσερις μήνες απραξίας, τους νέους παίκτες που κάλεσε και την απόφαση του Πέτρου Μάνταλου να περατώσει τη θητεία του στη «γαλανόλευκη» ομάδα.
«Είναι τέσσερις μήνες ουσιαστικά που δεν είχαμε υποχρεώσεις. Έχουμε μπροστά μας δύο φιλικά με δύο διαφορετικές ομάδες. Και οι δύο είναι ομάδες υψηλού επιπέδου. Θα είναι πολύ καλό τεστ όσον αφορά την αγωνιστική κατάσταση που έχουμε γιατί έχει περάσει αρκετό διάστημα από την τελευταία μας συγκέντρωση και τα παιχνίδια που κάναμε στον τελευταίο κύκλο των αγωνιστικών μας υποχρεώσεων», είπε ο κ. Γιοβάνοβιτς.
Και πρόσθεσε: «Να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να κρατήσουμε τον τρόπο παιχνιδιού. Πόσο ανταγωνιστικοί θα είμαστε με αυτούς τους αντιπάλους και ακριβώς λόγω της απώλειας της επαφής που είχαμε το τελευταίο διάστημα πόσο μπορούμε να κρατήσουμε ένα καλό επίπεδο».
Ερωτηθείς για τα νέα πρόσωπα στις τελευταίες κλήσεις του, απάντησε: «Σίγουρα, στις περιόδους του Μαρτίου και του Ιουνίου θα πρέπει ως Εθνική να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε το ρόστερ. Έχουμε παιδιά που θα αγωνιστούν για πρώτη φορά, αλλά και παιδιά που δεν έχουν πολλά παιχνίδια με την Εθνική. Υπάρχουν και κάποια παιδιά που δεν έχουν κληθεί για διάφορους λόγους, κάποιοι είχαν τραυματισμούς, απουσίες από παιχνίδια».
Όσο για την απόφαση του Μάνταλου; «Μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου κύκλου των παιχνιδιών μάς ενημέρωσε πως επιθυμούσε να σταματήσει από την Εθνική. Μιλήσαμε μαζί του, μίλησα κι εγώ μαζί του. Ήταν πολύ ειλικρινής, μπορούσα να καταλάβω πλήρως το σκεπτικό του. Ήταν πολύ χρήσιμος και ως ποδοσφαιριστής και με την παρουσία του στα αποδυτήρια. Γιατί είναι από τους πιο έμπειρους, σίγουρα θα μας λείψει ο Πέτρος. Ένας παίκτης που έχει προσφέρει για πολλά χρόνια τις υπηρεσίες του στην Εθνική.
Θέλω να τον ευχαριστήσω όχι μόνο για την περίοδο που είμαστε μαζί, αλλά και για όλη του την παρουσία τα τελευταία χρόνια στην Εθνική γιατί έχει πάρα πολλές συμμετοχές. Θα μας λείψει και θέλω να του ευχηθώ ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός επαγγελματίας και εύχομαι να παίξει ακόμα αρκετά χρόνια ποδόσφαιρο».
Πηγή:ΑΠΕ - ΜΠΕ
