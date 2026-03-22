Η τελική βαθμολογία της κανονικής περιόδου, οι ομάδες των playoffs (1-4,5-8) και των playouts
Πρώτη στα playoffs η ΑΕΚ, ο Βόλος άφησε 3ο τον ΠΑΟΚ και μπήκε στα playoffs

Φοβερό φινάλε στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 

Η ΑΕΚ μετά από 26 αγώνες τερμάτισε στην 1η θέση και άφησε 2ο τον Ολυμπιακό, ο οποίος έμεινε στο 0-0 με την ΑΕΛ, και 3ο τον ΠΑΟΚ που έχασε με ανατροπή με 2-1 από τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. 

Ο Βόλος με τη νίκη αυτή μπήκε στα playoffs (5-8) και στα playouts πήγε ο Ατρόμητος.

Οι αγώνες των playoffs και playouts αρχίζουν το Σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου. Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Super League την Τρίτη 24 Μαρτίου (13:00 έως 14:00). 

Οι ομάδες των playoffs (1-4) και playouts μεταφέρουν τους βαθμούς τους από την κανονική περίοδο ενώ εκείνες των playoffs (5-8) θα μεταφέρουν τους μισούς βαθμούς. 

Τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής 
ΑΕΚ - Κηφισιά 3-0 
Ολυμπιακός - ΑΕΛ 0-0
Βόλος - ΠΑΟΚ 2-1 
Αστέρας Τρίπολης - Παναθηναϊκός 1-2 
Άρης - ΟΦΗ 0-2 
Λεβαδειακός - Ατρόμητος 1-0 
Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός 0-0


Οι ομάδες των playoffs (1-4)
ΑΕΚ 60
Ολυμπιακός 58
ΠΑΟΚ 57
Παναθηναϊκός 49

Οι ομάδες των playoffs (5-8)
Λεβαδειακός 42
ΟΦΗ 32
Βόλος 31
Άρης 30

Οι ομάδες των playouts 
Ατρόμητος 29
Κηφισιά 27
Παναιτωλικός 26
ΑΕΛ 23
Πανσερραϊκός 17
Αστέρας Τρίπολης  17

Η Βαθμολογία (Σε 26 αγώνες)
1. ΑΕΚ 60
2. Ολυμπιακός 58
3. ΠΑΟΚ 57
4. Παναθηναϊκός 49
5. Λεβαδειακός 42
6. ΟΦΗ 32 
7. Βόλος 31 
8. Άρης 30 
9. Ατρόμητος 29 
10. Κηφισιά 27 
11. Παναιτωλικός 26
12. ΑΕΛ 23 
13. Πανσερραϊκός 17 
14. Αστέρας Τρίπολης 17
Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θεμέλιο της στρατηγικής του Ομίλου ΔΕΗ. Σε ένα ενεργειακό περιβάλλον που μετασχηματίζεται με ταχύτητα, η υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και η ενσωμάτωση αρχών κυκλικής οικονομίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα.

Η ανακύκλωση μπαταριών περνά σε μια νέα εποχή ευαισθητοποίησης - Το πρόγραμμα που απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο

Από τα 75.000 σημεία συλλογής μέχρι την ενημέρωση και την εκπαίδευση, η ΑΦΗΣ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ανακύκλωσης στην καθημερινότητά μας

Δείτε Επίσης