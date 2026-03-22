Η τελική βαθμολογία της κανονικής περιόδου, οι ομάδες των playoffs (1-4,5-8) και των playouts
Πρώτη στα playoffs η ΑΕΚ, ο Βόλος άφησε 3ο τον ΠΑΟΚ και μπήκε στα playoffs
Φοβερό φινάλε στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League.
Η ΑΕΚ μετά από 26 αγώνες τερμάτισε στην 1η θέση και άφησε 2ο τον Ολυμπιακό, ο οποίος έμεινε στο 0-0 με την ΑΕΛ, και 3ο τον ΠΑΟΚ που έχασε με ανατροπή με 2-1 από τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό.
Ο Βόλος με τη νίκη αυτή μπήκε στα playoffs (5-8) και στα playouts πήγε ο Ατρόμητος.
Οι αγώνες των playoffs και playouts αρχίζουν το Σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου. Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Super League την Τρίτη 24 Μαρτίου (13:00 έως 14:00).
Οι ομάδες των playoffs (1-4) και playouts μεταφέρουν τους βαθμούς τους από την κανονική περίοδο ενώ εκείνες των playoffs (5-8) θα μεταφέρουν τους μισούς βαθμούς.
Τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής
ΑΕΚ - Κηφισιά 3-0
Ολυμπιακός - ΑΕΛ 0-0
Βόλος - ΠΑΟΚ 2-1
Αστέρας Τρίπολης - Παναθηναϊκός 1-2
Άρης - ΟΦΗ 0-2
Λεβαδειακός - Ατρόμητος 1-0
Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός 0-0
Οι ομάδες των playoffs (1-4)
ΑΕΚ 60
Ολυμπιακός 58
ΠΑΟΚ 57
Παναθηναϊκός 49
Οι ομάδες των playoffs (5-8)
Λεβαδειακός 42
ΟΦΗ 32
Βόλος 31
Άρης 30
Οι ομάδες των playouts
Ατρόμητος 29
Κηφισιά 27
Παναιτωλικός 26
ΑΕΛ 23
Πανσερραϊκός 17
Αστέρας Τρίπολης 17
Η Βαθμολογία (Σε 26 αγώνες)
1. ΑΕΚ 60
2. Ολυμπιακός 58
3. ΠΑΟΚ 57
4. Παναθηναϊκός 49
5. Λεβαδειακός 42
6. ΟΦΗ 32
7. Βόλος 31
8. Άρης 30
9. Ατρόμητος 29
10. Κηφισιά 27
11. Παναιτωλικός 26
12. ΑΕΛ 23
13. Πανσερραϊκός 17
14. Αστέρας Τρίπολης 17
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
