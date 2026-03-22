Οι πιθανότητες της ΑΕΚ για να φτάσει στον τελικό του Conference League
Η ΑΕΚ επιστρέφει σε προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 27 χρόνια, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να ανταμώνει με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στην οκτάδα του Conference League.

Η Ένωση γνωρίζει πως αν καταφέρει να αποκλείσει τους Μαδριλένους, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Στρασβούργο-Μάιντς. Και οι τρεις ομάδες που θα βρει ή δύναται να βρει μπροστά της η ελληνική ομάδα προέρχονται από το ευρωπαϊκό top-5 ωστόσο καμία δεν είναι ιδιαίτερα έμπειρη στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα στη Νέα Φιλαδέλφεια να υπάρχει η φιλοδοξία για κάτι καλό.

Σύμφωνα δε με τους αριθμούς, οι πιθανότητες να φτάσει ο Δικέφαλος μέχρι το τελευταίο εμπόδιο, να προκριθεί δηλαδή στον τελικό του θεσμού, εντοπίζονται στο 18%. Αυτό αναφέρει η Opta, με την Κρίσταλ Πάλας να είναι πρώτη στη σχετική λίστα με 54%. Ακολουθούν με 35% οι Αλσατοί και με 25% η Ράγιο, με τη Μάιντς να έχει 22%. Μαζί με την ΑΕΚ, στο 18% βρίσκεται η φιναλίστ του 2023 και 2024, Φιορεντίνα, ενώ η Άλκμααρ έχει 16% και η Σαχτάρ Ντόνετσκ 12%.

