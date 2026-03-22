Serie A: Έχασε την ευκαιρία να μπει στην 4άδα η Γιουβέντους, 1-1 με τη Σασουόλο, δείτε τα γκολ
SPORTS
Serie A Γιουβέντους Σασουόλο Μίλαν

Serie A: Έχασε την ευκαιρία να μπει στην 4άδα η Γιουβέντους, 1-1 με τη Σασουόλο, δείτε τα γκολ

Η Μίλαν έκανε τα εύκολα δύσκολα, ωστόσο, πήρε το «τρίποντο» επί της Τορίνο με 3-2 και παρέμεινε «ζωντανή» στη μάχη του τίτλου

Serie A: Έχασε την ευκαιρία να μπει στην 4άδα η Γιουβέντους, 1-1 με τη Σασουόλο, δείτε τα γκολ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τη μεγάλη ευκαιρία να ανέβει προσωρινά μόνη στην 4η θέση της Serie A (Champions League) έχασε απόψε η Γιουβέντους.

Απέναντι στην «αδιάφορη» βαθμολογικά Σασουόλο η «Βέκια Σινιόρα» παραχώρησε εντός έδρας ισοπαλία (1-1), παρότι προηγήθηκε στο σκορ με τον Γιλντίζ. Οι «μπιανκονέρι» περιμένουν τα αποτελέσματα των Κόμο και Ρόμα, που παίζουν εντός έδρας με Πίζα και Λέτσε αντίστοιχα.



Η Μίλαν έκανε τα εύκολα δύσκολα, ωστόσο, πήρε το «τρίποντο» επί της Τορίνο με 3-2 και παρέμεινε «ζωντανή» στη μάχη του τίτλου.

Οι «ροσονέρι» αν και προηγήθηκαν με 3-1 στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους κι έδειξαν να «καθαρίζουν» του ματς, χαλάρωσαν κάπως με αποτέλεσμα να μειώσει η «γκρανάτα» στο 82' και στα τελευταία λεπτά το παιχνίδι έγινε... ροντέο.



Κλείσιμο
Πλέον, η ομάδα του Μαξ Αλέγκρι θα περιμένει την αυριανή αναμέτρηση της Ίντερ με την Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι» ελπίζοντας σε «γκέλα» της «συμπολίτισσας» από την οποία απέχουν (με ματς περισσότερο) 5 βαθμούς.

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα και οι σκόρερ της 30ής αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:

Κάλιαρι-Νάπολι 0-1 (2' ΜακΤόμινεϊ)
Τζένοα-Ουντινέζε 0-2 (66' Εκέλενκαμπ, 90'+2' Ντέιβις)
Πάρμα-Κρεμονέζε 0-2 (54' Μάλεχ, 68' Φαντεμπούτε)
Μίλαν-Τορίνο 3-2 (36' Πάβλοβιτς, 54' Ραμπιό, 56' Φοφανά - 44' Σιμεόνε, 82' πέν. Βλάσιτς)
Γιουβέντους-Σασουόλο 1-1 (14' Γιλντίζ - 52' Πιναμόντι)
Κόμο-Πίζα 22/3
Αταλάντα-Βερόνα 22/3
Μπολόνια-Λάτσιο 22/3
Ρόμα-Λέτσε 22/3
Φιορεντίνα-Ίντερ 22/3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 29 αγώνες)

Ίντερ 68
Μίλαν 63 -30αγ.
Νάπολι 62 -30αγ.
Κόμο 54
Γιουβέντους 54 -30αγ.
Ρόμα 51
Αταλάντα 47
Μπολόνια 42
Λάτσιο 40
Σασουόλο 39 -30αγ.
Ουντινέζε 39 -30αγ.
Πάρμα 34 -30αγ.
Τζένοα 33 -30αγ.
Τορίνο 33 -30αγ.
Κάλιαρι 30 -30αγ.
Φιορεντίνα 28
Λέτσε 27
Κρεμονέζε 27 -30αγ.
Πίζα 18
Βερόνα 18
1 ΣΧΟΛΙΟ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

