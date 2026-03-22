Serie A: Έχασε την ευκαιρία να μπει στην 4άδα η Γιουβέντους, 1-1 με τη Σασουόλο, δείτε τα γκολ
Τη μεγάλη ευκαιρία να ανέβει προσωρινά μόνη στην 4η θέση της Serie A (Champions League) έχασε απόψε η Γιουβέντους.
Απέναντι στην «αδιάφορη» βαθμολογικά Σασουόλο η «Βέκια Σινιόρα» παραχώρησε εντός έδρας ισοπαλία (1-1), παρότι προηγήθηκε στο σκορ με τον Γιλντίζ. Οι «μπιανκονέρι» περιμένουν τα αποτελέσματα των Κόμο και Ρόμα, που παίζουν εντός έδρας με Πίζα και Λέτσε αντίστοιχα.
Η Μίλαν έκανε τα εύκολα δύσκολα, ωστόσο, πήρε το «τρίποντο» επί της Τορίνο με 3-2 και παρέμεινε «ζωντανή» στη μάχη του τίτλου.
Οι «ροσονέρι» αν και προηγήθηκαν με 3-1 στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους κι έδειξαν να «καθαρίζουν» του ματς, χαλάρωσαν κάπως με αποτέλεσμα να μειώσει η «γκρανάτα» στο 82' και στα τελευταία λεπτά το παιχνίδι έγινε... ροντέο.
Πλέον, η ομάδα του Μαξ Αλέγκρι θα περιμένει την αυριανή αναμέτρηση της Ίντερ με την Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι» ελπίζοντας σε «γκέλα» της «συμπολίτισσας» από την οποία απέχουν (με ματς περισσότερο) 5 βαθμούς.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα και οι σκόρερ της 30ής αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:
Κάλιαρι-Νάπολι 0-1 (2' ΜακΤόμινεϊ)
Τζένοα-Ουντινέζε 0-2 (66' Εκέλενκαμπ, 90'+2' Ντέιβις)
Πάρμα-Κρεμονέζε 0-2 (54' Μάλεχ, 68' Φαντεμπούτε)
Μίλαν-Τορίνο 3-2 (36' Πάβλοβιτς, 54' Ραμπιό, 56' Φοφανά - 44' Σιμεόνε, 82' πέν. Βλάσιτς)
Γιουβέντους-Σασουόλο 1-1 (14' Γιλντίζ - 52' Πιναμόντι)
Κόμο-Πίζα 22/3
Αταλάντα-Βερόνα 22/3
Μπολόνια-Λάτσιο 22/3
Ρόμα-Λέτσε 22/3
Φιορεντίνα-Ίντερ 22/3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 29 αγώνες)
Ίντερ 68
Μίλαν 63 -30αγ.
Νάπολι 62 -30αγ.
Κόμο 54
Γιουβέντους 54 -30αγ.
Ρόμα 51
Αταλάντα 47
Μπολόνια 42
Λάτσιο 40
Σασουόλο 39 -30αγ.
Ουντινέζε 39 -30αγ.
Πάρμα 34 -30αγ.
Τζένοα 33 -30αγ.
Τορίνο 33 -30αγ.
Κάλιαρι 30 -30αγ.
Φιορεντίνα 28
Λέτσε 27
Κρεμονέζε 27 -30αγ.
Πίζα 18
Βερόνα 18
