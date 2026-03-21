Premier League: Ο Γουέλμπεκ προσγείωσε ανώμαλα την Λίβερπουλ, ήττα με 2-1 από τη Μπράιτον, δείτε τα γκολ

Για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική χωρίς νίκη έμεινε η Λίβερπουλ
, που ηττήθηκε 2-1 στο Μπράιτον από την τοπική ομάδα και παρέμεινε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας της Premier League
, χάνοντας έδαφος για την εξασφάλιση ενός εισιτηρίου για το Champions League.
Μεγάλος πρωταγωνιστής των Γλάρων, ο Ντάνι Γουέλμπεκ, που σημείωσε και τα δύο τέρματά τους, ανοίγοντας αρχικά το σκορ με κοντινή κεφαλιά στο 14'. Η ισοφάριση από πλευράς Κόκκινων ήρθε με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, όταν μετά από αδράνεια στην άμυνα των γηπεδούχων, ο Κέρκεζ έκανε το 1-1 μέσα από την περιοχή.
Η ισορροπία παράμεινε μέχρι το 56'. Ο Μίντε έκανε την μπαλιά από τα αριστερά και βρήκε τον Χίνσελγουντ, που έστρωσε στον Γουέλμπεκ και ο 35χρονος στράικερ χτύπησε ξανά εξ επαφής, αποκαθιστώντας το προβάδισμα της ομάδας του.
Η Μπράιτον σπατάλησε στη συνέχεια ευκαιρίες για τρίτο γκολ, με το 2-1 να είναι το τελικό αποτέλεσμα και αν την ανεβάζει στην όγδοη θέση της βαθμολογίας. Στον πάγκο έμεινε για τους νικητές ο Μπάμπης Κωστούλας.