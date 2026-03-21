Premier League: Ο Γουέλμπεκ προσγείωσε ανώμαλα την Λίβερπουλ, ήττα με 2-1 από τη Μπράιτον, δείτε τα γκολ
SPORTS
Premier League Λίβερπουλ Μπράιτον

Premier League: Ο Γουέλμπεκ προσγείωσε ανώμαλα την Λίβερπουλ, ήττα με 2-1 από τη Μπράιτον, δείτε τα γκολ

Με δύο γκολ του Γουέλμπεκ, η Μπράιτον επικράτησε 2-1 της Λίβερπουλ, η οποία προέρχονταν από τον θρίαμβο επί της Γαλατάσαραϊ, και την κράτησε πέμπτη στη βαθμολογία της Premier League

Premier League: Ο Γουέλμπεκ προσγείωσε ανώμαλα την Λίβερπουλ, ήττα με 2-1 από τη Μπράιτον, δείτε τα γκολ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική χωρίς νίκη έμεινε η Λίβερπουλ, που ηττήθηκε 2-1 στο Μπράιτον από την τοπική ομάδα και παρέμεινε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας της Premier League, χάνοντας έδαφος για την εξασφάλιση ενός εισιτηρίου για το Champions League.

Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Μεγάλος πρωταγωνιστής των Γλάρων, ο Ντάνι Γουέλμπεκ, που σημείωσε και τα δύο τέρματά τους, ανοίγοντας αρχικά το σκορ με κοντινή κεφαλιά στο 14'. Η ισοφάριση από πλευράς Κόκκινων ήρθε με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, όταν μετά από αδράνεια στην άμυνα των γηπεδούχων, ο Κέρκεζ έκανε το 1-1 μέσα από την περιοχή.


Η ισορροπία παράμεινε μέχρι το 56'. Ο Μίντε έκανε την μπαλιά από τα αριστερά και βρήκε τον Χίνσελγουντ, που έστρωσε στον Γουέλμπεκ και ο 35χρονος στράικερ χτύπησε ξανά εξ επαφής, αποκαθιστώντας το προβάδισμα της ομάδας του.

Η Μπράιτον σπατάλησε στη συνέχεια ευκαιρίες για τρίτο γκολ, με το 2-1 να είναι το τελικό αποτέλεσμα και αν την ανεβάζει στην όγδοη θέση της βαθμολογίας. Στον πάγκο έμεινε για τους νικητές ο Μπάμπης Κωστούλας.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η ανακύκλωση μπαταριών περνά σε μια νέα εποχή ευαισθητοποίησης - Το πρόγραμμα που απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

