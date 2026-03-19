Παναθηναϊκός: Στο «La Cartuja» ο Γιάννης Αλαφούζος δίπλα στην ομάδα για την κρίσιμη ρεβάνς με την Μπέτις
Παναθηναϊκός: Στο «La Cartuja» ο Γιάννης Αλαφούζος δίπλα στην ομάδα για την κρίσιμη ρεβάνς με την Μπέτις
Ο Παναθηναϊκός δίνει ένα από τα κρισιμότερα ματς των τελευταίων δέκα ετών και ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας δε θα μπορούσε να είναι μακριά
Για πρώτη φορά την εφετινή αγωνιστική περίοδο, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος θα δώσει το «παρών» σε εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι του «τριφυλλιού».
Ο ισχυρός άνδρας του ποδοσφαιρικού «τριφυλλιού» ταξίδεψε με ιδιωτική πτήση στη Σεβίλλη το απόγευμα της Πέμπτης (19/3) κι έφτασε στην πόλη λίγο μετά τις 18:00.
Από το αεροδρόμιο πήγε απευθείας στο ξενοδοχείο της ομάδας κι από εκεί έφυγε για το «La Cartuja» με τη συνοδεία του Παναθηναϊκού, όπου βγήκε στον αγωνιστικό χώρο μιάμιση ώρα πριν από την έναρξη της μεγάλης ρεβάνς του «τριφυλλιού» με την Μπέτις για τους «16» του Europa League και είχε «πηγαδάκι» μαζί με τον Ράφα Μπενίτεθ, αλλά και τον τεχνικό διευθυντή Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα και τους Τάκη Φύσσα και Λεωνίδα Μπουτσικάρη.
Ο ισχυρός άνδρας του ποδοσφαιρικού «τριφυλλιού» ταξίδεψε με ιδιωτική πτήση στη Σεβίλλη το απόγευμα της Πέμπτης (19/3) κι έφτασε στην πόλη λίγο μετά τις 18:00.
Από το αεροδρόμιο πήγε απευθείας στο ξενοδοχείο της ομάδας κι από εκεί έφυγε για το «La Cartuja» με τη συνοδεία του Παναθηναϊκού, όπου βγήκε στον αγωνιστικό χώρο μιάμιση ώρα πριν από την έναρξη της μεγάλης ρεβάνς του «τριφυλλιού» με την Μπέτις για τους «16» του Europa League και είχε «πηγαδάκι» μαζί με τον Ράφα Μπενίτεθ, αλλά και τον τεχνικό διευθυντή Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα και τους Τάκη Φύσσα και Λεωνίδα Μπουτσικάρη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα