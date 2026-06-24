Απεργία σήμερα 24/6: Ποιοι συμμετέχουν, τι ώρα οι συγκεντρώσεις - Πώς κινούνται μετρό και λεωφορεία

Απεργιακές κινητοποιήσεις πραγματοποιεί σήμερα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) και η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, θέτοντας στο επίκεντρο τα ζητήματα των εργασιακών σχέσεων, των αμοιβών και των συνθηκών εργασίας. Στο πλαίσιο της πανελλαδικής 24ωρης απεργίας που έχει προκηρύξει η ΠΟΕΕΤ στον κλάδο του επισιτισμού-τουρισμού, διοργανώνονται απεργιακές συγκεντρώσεις από τα πρωτοβάθμια σωματεία σε όλη τη χώρα, ενώ η κεντρική συγκέντρωση στην Αθήνα πραγματοποιείται στις 11:00 το πρωί έξω από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.Παράλληλα, σήμερα απεργούν και οι οικοδόμοι, οι οποίοι έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 11:00 π.μ. στην πλατεία Κάνιγγος.Όπως ανακοινώθηκε, η ΠΟΕΕΤ διεκδικεί: «- Ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και ημερομίσθια. - Υποχρεωτική εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε όλο τον κλάδο. - Κατοχύρωση του πενθημέρου και του οκταώρου και πληρωμή κάθε υπερωρίας. - Μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. - 'Αμεση ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών απέναντι στην αδήλωτη εργασία. - Προστασία των εποχικά εργαζομένων και πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα, καθώς και την επαναφορά της χρονικής ισχύος στα προ μνημονίου επίπεδα».Από την πλευρά της, η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας διεκδικεί: «- Μέτρα για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και της κλοπής ενσήμων. - Μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. - 7ωρο-5νθήμερο-35ωρο. Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. - Αναγνώριση και διανομή υπέρ αγνώστων ενσήμων». Επίσης, η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας ζητά να κηρυχθεί η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υποχρεωτική για όλους.Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ