Πέρασε από το Βερολίνο και πήρε την πρωτιά και το πλεονέκτημα η ΑΕΚ, 93-88 στην παράταση την Άλμπα - Οι υποψήφιοι αντίπαλοι
Μετά το 79-79 στην κανονική διάρκεια η ΑΕΚ πήρε τη νίκη στην παράταση και μαζί και το πλεονέκτημα για τα playoffs του Basketball Champions League
Η Βασίλισσα συνέχισε εντυπωσιακά την πορεία της στο BCL. H AEK επικράτησε της Άλμπα μέσα στο Βερολίνο στην παράταση (79-79 κ.δ) με 93-88. Με αυτόν τον τρόπο πήρε την πρώτη θέση του ομίλου και έτσι εξασφάλισε το πλεονέκτημα έδρας για τα playoffs της διοργάνωσης.
Ο κόσμος της Ένωσης ήταν εντυπωσιακός για άλλη μια φορά και όσοι βρέθηκαν (περίπου 500) στο Βερολίνο δημιούργησαν πολύ όμορφη ατμόσφαιρα.
Για την ομάδα του Σάκοτα ο Μπάρτλεϊ είχε 29 πόντους και ο Γκρέι τελείωσε με 24 πόντους. Από την πλευρά των Γερμανών ο Μπιν είχε 15 πόντους και 7 ριμπάουντ. Μελανό σημείο τα 20 επιθετικά ριμπάουντ που πήρε η Άλμπα.
ΑΕΚ - Άλμπα: Το ματς
Ο Μάτισεκ ξεκίνησε με 2/2 τρίποντα και έκανε το 6-5 για την Άλμπα στο 2. Ο Μπάρτλεϊ είχε κέφια στο ξεκίνημα και έκανε το 13-14 και φτάνει τους 9 πόντους. Η Άλμπα έκανε ζημιά στην ΑΕΚ στο ξεκίνημα με τα επιθετικά της ριμπάουντ. Ο Λεκαβίτσιους έκανε το 17-22 για την Ένωση, δύο λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περιόδου. Ο Γκρέι πάτησε γερά και κάρφωσε για το 19-28 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.
Ο Μπάρτλεϊ με το τέταρτο τρίποντο του έγραψε τοπ 23-37 στο 23'. Με ένα 6-0 των Γερμανών, ο Γουντ έκανε το 30-37 στα μέσα της περιόδου. Ο Μπάρτλεϊ με γκολ φάουλ έκανε το 33-40 στο 15'. Με 7 σερί πόντους του Χαντ η Άλμπα ισοφάρισε σε 44-47. Ο Μπάρτλεϊ είπε την τελευταία λέξη και έκανε το 46-52 στην τελευταία φάση του ημιχρόνου.
Ο Μάτισεκ έγραψε το 53-54 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Ο Μπράουν έκανε το 57-64 στο 27' και συνέχισε να δίνει λύσεις στην Ένωση. Ο Γκρέι έφτασε τους 20 πόντους και έκανε το 65-67 στο 33'. Ο Νάναλι με μεγάλο τρίποντο έκανε το 66-70, πέντε λεπτά πριν το τέλος. Ο Νάναλι με γκολ φάουλ έγραψε το 73-74 στο 38'. Το ματς έγινε θρίλερ και ο Μπιν ισοφάρισε σε 79-79 στα 0.8 για τέλος και έστειλε το ματς στην παράταση.
Ο Γκρέι κάρφωσε για το 82-87 στο 43', ενώ ο Μπράουν κάρφωσε για το 82-91 και κλείδωσε την πρωτιά.
Τα δεκάλεπτα: 19-28, 46-52, 62-64, 79-79, 88-93
MVP: Ο Μπάρτλεϊ με 29 πόντους και ο Γκρέι με 24 πόντους ήταν οι κορυφαίοι.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μπιν με 18 πόντους με 8 ριμπάουντ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 20 επιθετικά ριμπάουντ της Άλμπα.
Οι υποψήφιοι αντίπαλοι της ΑΕΚ
Υποψήφιοι αντίπαλοι για την Βασίλισσα στους 8 είναι η Μπανταλόνα, η Γαλατάσαραϊ και η Νίμπουργκ. Η ΑΕΚ θα παίξει το πρώτο ματς στη SUNEL Arena, το δεύτερο εκτός και το τρίτο αν χρειαστεί στη SUNEL Arena.
Η Ένωση περιμένει την κλήρωση για να μάθει την αντίπαλο της. Είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 20 Μαρτίου. Nα θυμίσουμε πως το Final Four θα γίνει στην Μπανταλόν.
Πηγή: www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα