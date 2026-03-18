Μέσα από σταθερές πρωτοβουλίες, η METRO μετατρέπει την ανακύκλωση σε καθημερινή πρακτική με μετρήσιμο αποτέλεσμα
Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: Ο «βασιλιάς» επιστρέφει σε Παγκόσμιο Κύπελλο ύστερα από 20 χρόνια αλλά σε διαφορετικό ρόλο
Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: Ο «βασιλιάς» επιστρέφει σε Παγκόσμιο Κύπελλο ύστερα από 20 χρόνια αλλά σε διαφορετικό ρόλο
Ο Σουηδός σταρ τρία χρόνια μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση αποφάσισε να γίνει τηλεοπτικός σχολιαστής για το Fox sports στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026
Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς είναι έτοιμος για άλλη μια αθλητική πρόκληση.
Αφού έγινε συνεργάτης της RedBird και ανώτερος σύμβουλος της ιδιοκτησίας και της ανώτερης διοίκησης της Μίλαν, ο παλαίμαχος Σουηδός επιθετικός θα είναι ένα από τα πρόσωπα του Fox Sports, σχολιάζοντας το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά.
Η ανακοίνωση ήρθε απευθείας από τον πρόεδρο και εκτελεστικό παραγωγό του αμερικανικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα, Μπραντ Ζάγκερ, κατά τη διάρκεια της κάλυψης πριν από τον αγώνα του τελικού του World Baseball Classic 2026.
«Ο Ζλάταν θα φέρει την χαρακτηριστική του αυτοπεποίθηση, την προοπτική και τη μοναδική του προσωπικότητα στην κάλυψή μας. Αυτή είναι μια τεράστια νίκη για τους οπαδούς και το FOX Sports είναι ενθουσιασμένο που τον καλωσορίζει ως τη νεότερη προσθήκη στην ομάδα μας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026», δήλωσε ο Ζάγκερ.
«Ανυπομονούμε να τον έχουμε μαζί μας σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά, παρέχοντας αναλύσεις όπως μόνο ο Ζλάταν μπορεί, σε αυτό που υπόσχεται να είναι μια εκπομπή την οποία πρέπει οπωσδήποτε να δείτε στο ντεμπούτο του στη μετάδοση του Παγκοσμίου Κυπέλλου».
Το Fox Sports θα είναι ο επίσημος αγγλόφωνος ραδιοτηλεοπτικός φορέας στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Παγκόσμιο Κύπελλο -ξεκινά στις 11 Ιουνίου- μεταδίδοντας 104 ζωντανούς αγώνες στο FOX (70) και στο FS1 (34), με κάθε αγώνα επίσης διαθέσιμο για ζωντανή μετάδοση και on-demand μέσω του FOX One και της εφαρμογής FOX Sports.
Επιπλέον, νέα πρόσωπα και σχολιαστές θα ανακοινωθούν τις εβδομάδες που προηγούνται του πρώτου Παγκοσμίου Κυπέλλου με 48 Εθνικές ομάδες.
Αφού έγινε συνεργάτης της RedBird και ανώτερος σύμβουλος της ιδιοκτησίας και της ανώτερης διοίκησης της Μίλαν, ο παλαίμαχος Σουηδός επιθετικός θα είναι ένα από τα πρόσωπα του Fox Sports, σχολιάζοντας το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά.
Η ανακοίνωση ήρθε απευθείας από τον πρόεδρο και εκτελεστικό παραγωγό του αμερικανικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα, Μπραντ Ζάγκερ, κατά τη διάρκεια της κάλυψης πριν από τον αγώνα του τελικού του World Baseball Classic 2026.
«Ο Ζλάταν θα φέρει την χαρακτηριστική του αυτοπεποίθηση, την προοπτική και τη μοναδική του προσωπικότητα στην κάλυψή μας. Αυτή είναι μια τεράστια νίκη για τους οπαδούς και το FOX Sports είναι ενθουσιασμένο που τον καλωσορίζει ως τη νεότερη προσθήκη στην ομάδα μας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026», δήλωσε ο Ζάγκερ.
«Ανυπομονούμε να τον έχουμε μαζί μας σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά, παρέχοντας αναλύσεις όπως μόνο ο Ζλάταν μπορεί, σε αυτό που υπόσχεται να είναι μια εκπομπή την οποία πρέπει οπωσδήποτε να δείτε στο ντεμπούτο του στη μετάδοση του Παγκοσμίου Κυπέλλου».
The 2026 FIFA World Cup is going to be the BEST World Cup of All Time!— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 17, 2026
I’m excited to announce that I will be joining Fox Sports in the United States this summer to cover the World Cup.
You’re Welcome America - #ZLATANonFOX pic.twitter.com/xne3MHfqXv
Το Fox Sports θα είναι ο επίσημος αγγλόφωνος ραδιοτηλεοπτικός φορέας στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Παγκόσμιο Κύπελλο -ξεκινά στις 11 Ιουνίου- μεταδίδοντας 104 ζωντανούς αγώνες στο FOX (70) και στο FS1 (34), με κάθε αγώνα επίσης διαθέσιμο για ζωντανή μετάδοση και on-demand μέσω του FOX One και της εφαρμογής FOX Sports.
Επιπλέον, νέα πρόσωπα και σχολιαστές θα ανακοινωθούν τις εβδομάδες που προηγούνται του πρώτου Παγκοσμίου Κυπέλλου με 48 Εθνικές ομάδες.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
