Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: Ο «βασιλιάς» επιστρέφει σε Παγκόσμιο Κύπελλο ύστερα από 20 χρόνια αλλά σε διαφορετικό ρόλο
Ο Σουηδός σταρ τρία χρόνια μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση αποφάσισε να γίνει τηλεοπτικός σχολιαστής για το Fox sports στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς είναι έτοιμος για άλλη μια αθλητική πρόκληση.

Αφού έγινε συνεργάτης της RedBird και ανώτερος σύμβουλος της ιδιοκτησίας και της ανώτερης διοίκησης της Μίλαν, ο παλαίμαχος Σουηδός επιθετικός θα είναι ένα από τα πρόσωπα του Fox Sports, σχολιάζοντας το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά.

Η ανακοίνωση ήρθε απευθείας από τον πρόεδρο και εκτελεστικό παραγωγό του αμερικανικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα, Μπραντ Ζάγκερ, κατά τη διάρκεια της κάλυψης πριν από τον αγώνα του τελικού του World Baseball Classic 2026.

«Ο Ζλάταν θα φέρει την χαρακτηριστική του αυτοπεποίθηση, την προοπτική και τη μοναδική του προσωπικότητα στην κάλυψή μας. Αυτή είναι μια τεράστια νίκη για τους οπαδούς και το FOX Sports είναι ενθουσιασμένο που τον καλωσορίζει ως τη νεότερη προσθήκη στην ομάδα μας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026», δήλωσε ο Ζάγκερ.

«Ανυπομονούμε να τον έχουμε μαζί μας σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά, παρέχοντας αναλύσεις όπως μόνο ο Ζλάταν μπορεί, σε αυτό που υπόσχεται να είναι μια εκπομπή την οποία πρέπει οπωσδήποτε να δείτε στο ντεμπούτο του στη μετάδοση του Παγκοσμίου Κυπέλλου».


Το Fox Sports θα είναι ο επίσημος αγγλόφωνος ραδιοτηλεοπτικός φορέας στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Παγκόσμιο Κύπελλο -ξεκινά στις 11 Ιουνίου- μεταδίδοντας 104 ζωντανούς αγώνες στο FOX (70) και στο FS1 (34), με κάθε αγώνα επίσης διαθέσιμο για ζωντανή μετάδοση και on-demand μέσω του FOX One και της εφαρμογής FOX Sports.

Επιπλέον, νέα πρόσωπα και σχολιαστές θα ανακοινωθούν τις εβδομάδες που προηγούνται του πρώτου Παγκοσμίου Κυπέλλου με 48 Εθνικές ομάδες.

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

