Τιάγκο: Ο οικοδόμος που κλήθηκε στην εθνική Βραζιλίας και έκανε την μάνα του να κλάψει, βίντεο
SPORTS
Ο Τιάγκο της Μπρέντφορντ βρέθηκε να κάνει τον οικοδόμο στα 13 του, στη συνέχεια μοίραζε φυλλάδια και τώρα θα φορέσει τη φανέλα της Σελεσάο

1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Ίγκορ Τιάγκο, επιθετικός της Μπρέντφορντ που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στην Premier League κλήθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Εθνική Βραζιλίας από τον Κάρλο Αντσελότι

Ο 24χρονος θα φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα της «Σελεσάο» στα φιλικά ματς με την Γαλλία και την Κροατία. 

Το γύρο του διαδικτύου έκανε το βίντεο με τη μητέρα του να βλέπει την ανακοίνωση του ονόματός του από τον Ιταλό προπονητή και να ξεσπά σε κλάματα μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας του Βραζιλιάνου. 

Τα επιτεύγματα του Τιάγκο παίρνουν ακόμα μεγαλύτερη διάσταση αν υπολογίσει κανείς ότι σε μία τρυφερή ηλικία, όπως τα 13 χρόνια, έχασε τον πατέρα του και αναγκάστηκε να δουλέψει ως οικοδόμος, ενώ παράλληλα μοίραζε και διαφημιστικά φυλλάδια. 

Ο Ιγκόρ έχει σπάει κάθε ρεκόρ στην Premier League. Αρχικά έχει γίνει ο κορυφαίος Βραζιλιάνος σκόρερ σε μία σεζόν, καθώς τη φετινή έχει πετύχει 19 γκολ και είναι πίσω μόνο από τον Χάαλαντ. 


Thema Insights

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης