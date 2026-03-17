Τιάγκο: Ο οικοδόμος που κλήθηκε στην εθνική Βραζιλίας και έκανε την μάνα του να κλάψει, βίντεο
Ο Τιάγκο της Μπρέντφορντ βρέθηκε να κάνει τον οικοδόμο στα 13 του, στη συνέχεια μοίραζε φυλλάδια και τώρα θα φορέσει τη φανέλα της Σελεσάο
Ο Ίγκορ Τιάγκο, επιθετικός της Μπρέντφορντ που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στην Premier League κλήθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Εθνική Βραζιλίας από τον Κάρλο Αντσελότι.
Ο 24χρονος θα φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα της «Σελεσάο» στα φιλικά ματς με την Γαλλία και την Κροατία.
Το γύρο του διαδικτύου έκανε το βίντεο με τη μητέρα του να βλέπει την ανακοίνωση του ονόματός του από τον Ιταλό προπονητή και να ξεσπά σε κλάματα μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας του Βραζιλιάνου.
Τα επιτεύγματα του Τιάγκο παίρνουν ακόμα μεγαλύτερη διάσταση αν υπολογίσει κανείς ότι σε μία τρυφερή ηλικία, όπως τα 13 χρόνια, έχασε τον πατέρα του και αναγκάστηκε να δουλέψει ως οικοδόμος, ενώ παράλληλα μοίραζε και διαφημιστικά φυλλάδια.
Ο Ιγκόρ έχει σπάει κάθε ρεκόρ στην Premier League. Αρχικά έχει γίνει ο κορυφαίος Βραζιλιάνος σκόρερ σε μία σεζόν, καθώς τη φετινή έχει πετύχει 19 γκολ και είναι πίσω μόνο από τον Χάαλαντ.
