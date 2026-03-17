«Πού είναι ο Στίλερ, αυτός ο ηλίθιος;»: Το επεισοδιακό βράδυ του Γερμανού που θα σφυρίξει το Ρεάλ Μπέτις – Παναθηναϊκός

Στον πρώτο αγώνα, οι «πράσινοι» είχαν επικρατήσει 1-0 χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Ταμπόρδα, παίρνοντας προβάδισμα πρόκρισης.Η παρουσία του Γερμανού ρέφερι έρχεται λίγες ημέρες μετά από ένα επεισοδιακό βράδυ στη Bundesliga, όπου βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων διαμαρτυριών.Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν διεθνή μέσα, μετά το 1-1 της Μπάγερ Λεβερκούζεν με τη Μάιντς για την 24η αγωνιστική, ο διευθύνων σύμβουλος των «ασπιρίνων» Φερνάντο Κάρο εμφανίστηκε έξαλλος με τη διαιτησία και κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια ζητώντας εξηγήσεις από τον Στίλερ. Μάλιστα, ο Κάρο στην φυσούνα έλεγε: «Πού είναι ο Στίλερ, αυτός ο ηλίθιος;».Αφορμή αποτέλεσε μια καθοριστική φάση λίγο πριν το προβάδισμα της Μάιντς. Ο Ντόμινικ Κορ φέρεται να αγκάλιασε αντικανονικά τον επιθετικό της Λεβερκούζεν, Πάτρικ Σικ, μέσα στην περιοχή, με τους γηπεδούχους να ζητούν πέναλτι. Ο Στίλερ άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί και στην εξέλιξη της φάσης οι φιλοξενούμενοι σκόραραν στην αντεπίθεση στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.Ο Κάρο χαρακτήρισε τη φάση «καθαρό πέναλτι», αν και δημοσίως κράτησε πιο ήπιους τόνους, σημειώνοντας πως ο διαιτητής ίσως να μην είχε καθαρό οπτικό πεδίο. Παράλληλα, εξέφρασε απορία για τη μη παρέμβαση του VAR.Η εξήγηση που δόθηκε ήταν πως επρόκειτο για «μονομαχία 50-50», με αμοιβαίο τράβηγμα, εκτίμηση που οδήγησε και το VAR στο να μην καλέσει τον διαιτητή για επανεξέταση. Έτσι, ο Στίλερ ταξιδεύει στην Ισπανία με πρόσφατο ένα ματς που άφησε έντονο απόηχο.