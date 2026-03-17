«Πού είναι ο Στίλερ, αυτός ο ηλίθιος;»: Το επεισοδιακό βράδυ του Γερμανού που θα σφυρίξει το Ρεάλ Μπέτις – Παναθηναϊκός

SPORTS

Ο Τομπάιας Στίλερ ορίστηκε να διευθύνει τη μεγάλη ρεβάνς του UEFA Europa League Ρεάλ Μπέτις – Παναθηναϊκός για τη φάση των «16», μια αναμέτρηση που συγκεντρώνει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον

Στον πρώτο αγώνα, οι «πράσινοι» είχαν επικρατήσει 1-0 χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Ταμπόρδα, παίρνοντας προβάδισμα πρόκρισης.

Η παρουσία του Γερμανού ρέφερι έρχεται λίγες ημέρες μετά από ένα επεισοδιακό βράδυ στη Bundesliga, όπου βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων διαμαρτυριών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν διεθνή μέσα, μετά το 1-1 της Μπάγερ Λεβερκούζεν με τη Μάιντς για την 24η αγωνιστική, ο διευθύνων σύμβουλος των «ασπιρίνων» Φερνάντο Κάρο εμφανίστηκε έξαλλος με τη διαιτησία και κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια ζητώντας εξηγήσεις από τον Στίλερ. Μάλιστα, ο Κάρο στην φυσούνα έλεγε: «Πού είναι ο Στίλερ, αυτός ο ηλίθιος;».

Αφορμή αποτέλεσε μια καθοριστική φάση λίγο πριν το προβάδισμα της Μάιντς. Ο Ντόμινικ Κορ φέρεται να αγκάλιασε αντικανονικά τον επιθετικό της Λεβερκούζεν, Πάτρικ Σικ, μέσα στην περιοχή, με τους γηπεδούχους να ζητούν πέναλτι. Ο Στίλερ άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί και στην εξέλιξη της φάσης οι φιλοξενούμενοι σκόραραν στην αντεπίθεση στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Ο Κάρο χαρακτήρισε τη φάση «καθαρό πέναλτι», αν και δημοσίως κράτησε πιο ήπιους τόνους, σημειώνοντας πως ο διαιτητής ίσως να μην είχε καθαρό οπτικό πεδίο. Παράλληλα, εξέφρασε απορία για τη μη παρέμβαση του VAR.

Η εξήγηση που δόθηκε ήταν πως επρόκειτο για «μονομαχία 50-50», με αμοιβαίο τράβηγμα, εκτίμηση που οδήγησε και το VAR στο να μην καλέσει τον διαιτητή για επανεξέταση. Έτσι, ο Στίλερ ταξιδεύει στην Ισπανία με πρόσφατο ένα ματς που άφησε έντονο απόηχο.

monobala.gr

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Δείτε Επίσης