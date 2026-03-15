Μικρές αποδράσεις, ήλιος, παρέα, και τραπέζια που διαρκούν όσο κρατάει η μέρα
Ρεάλ Μαδρίτης: Πήρε τη μεγάλη απόφαση ο Κιλιάν Εμπαπέ!
Η Ρεάλ Μαδρίτης προετοιμάζεται για ακόμη μία κρίσιμη εβδομάδα. Έχοντας αποκτήσει μεγάλη δυναμική μετά από τη νίκη με 3-0 απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι και μια πρόσφατη επικράτηση επί της Έλτσε στη La Liga με 4-1
Οι «Μερένχες» θα ταξιδέψουν στο Μάντσεστερ για τη ρεβάνς της φάσης των «16» του UEFA Champions League και θεωρούνται φαβορί για την πρόκριση μετά το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα.
Ένας αγώνας στον οποίο ο προπονητής της Ρεάλ θα χρειαστεί και πάλι να ανακατέψει την τράπουλα, καθώς το ρόστερ του παραμένει αποδεκατισμένο. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι θα μπορεί να υπολογίζει στον Εμπαπέ. Η εφημερίδα AS δίνει ενημέρωση για την κατάσταση του Γάλλου, επιβεβαιώνοντας ότι θα ταξιδέψει στο Μάντσεστερ.
Ο ίδιος ο Εμπαπέ, πήρε την απόφαση και μπορούμε να υποθέσουμε ότι εγκρίθηκε από το σύλλογο, καθώς τόσο ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης όσο και το τεχνικό επιτελείο έχουν διαπιστώσει ότι το γόνατό του παρουσιάζει πρόοδο.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα