Ρεάλ Μαδρίτης: Πήρε τη μεγάλη απόφαση ο Κιλιάν Εμπαπέ!
SPORTS

Η Ρεάλ Μαδρίτης προετοιμάζεται για ακόμη μία κρίσιμη εβδομάδα. Έχοντας αποκτήσει μεγάλη δυναμική μετά από τη νίκη με 3-0 απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι και μια πρόσφατη επικράτηση επί της Έλτσε στη La Liga με 4-1

Οι «Μερένχες» θα ταξιδέψουν στο Μάντσεστερ για τη ρεβάνς της φάσης των «16» του UEFA Champions League και θεωρούνται φαβορί για την πρόκριση μετά το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα.

Ένας αγώνας στον οποίο ο προπονητής της Ρεάλ θα χρειαστεί και πάλι να ανακατέψει την τράπουλα, καθώς το ρόστερ του παραμένει αποδεκατισμένο. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι θα μπορεί να υπολογίζει στον Εμπαπέ. Η εφημερίδα AS δίνει ενημέρωση για την κατάσταση του Γάλλου, επιβεβαιώνοντας ότι θα ταξιδέψει στο Μάντσεστερ.

Ο ίδιος ο Εμπαπέ, πήρε την απόφαση και μπορούμε να υποθέσουμε ότι εγκρίθηκε από το σύλλογο, καθώς τόσο ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης όσο και το τεχνικό επιτελείο έχουν διαπιστώσει ότι το γόνατό του παρουσιάζει πρόοδο.

