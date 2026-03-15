Ακυρώθηκαν οι αγώνες Φόρμουλα 1 σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία λόγω του πολέμου

Η Φόρμουλα 1 ακύρωσε αργά το Σάββατο ότι ακυρώνονται οι αγώνες στο Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία λόγω της σύγκρουσης στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.Οι δύο αγώνς δεν θα διεξαχθούν τον Απρίλιο λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, επιβεβαίωσαν οι διοργανώτριες Αρχές.«Η απόφαση ελήφθη μετά από πλήρη συνεννόηση της μητρικής εταιρείας και ιδιοκτήτριας των εμπορικών δικαιωμάτων της F1 (Liberty Media) με τη διοικούσα αρχή (FIA) και τους αντίστοιχους διοργανωτές σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία.Αν και εξετάστηκαν διάφορες εναλλακτικές λύσεις, τελικά αποφασίστηκε ότι οι συγκεκριμένοι αγώνες δεν θα αντικατασταθούν από κάποιους άλλους τον Απρίλιο», αναφέρει η σχετική ανάρτηση.