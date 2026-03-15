Ακυρώθηκαν οι αγώνες Φόρμουλα 1 σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία λόγω του πολέμου
Ακυρώθηκαν οι αγώνες Φόρμουλα 1 σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία λόγω του πολέμου
Αν και εξετάστηκαν διάφορες εναλλακτικές λύσεις, τελικά αποφασίστηκε ότι οι συγκεκριμένοι αγώνες δεν θα αντικατασταθούν από άλλους, αναφέρει η διοργανώτρια Αρχή
Η Φόρμουλα 1 ακύρωσε αργά το Σάββατο ότι ακυρώνονται οι αγώνες στο Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία λόγω της σύγκρουσης στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.
Οι δύο αγώνς δεν θα διεξαχθούν τον Απρίλιο λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, επιβεβαίωσαν οι διοργανώτριες Αρχές.
«Η απόφαση ελήφθη μετά από πλήρη συνεννόηση της μητρικής εταιρείας και ιδιοκτήτριας των εμπορικών δικαιωμάτων της F1 (Liberty Media) με τη διοικούσα αρχή (FIA) και τους αντίστοιχους διοργανωτές σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία.
Αν και εξετάστηκαν διάφορες εναλλακτικές λύσεις, τελικά αποφασίστηκε ότι οι συγκεκριμένοι αγώνες δεν θα αντικατασταθούν από κάποιους άλλους τον Απρίλιο», αναφέρει η σχετική ανάρτηση.
Οι δύο αγώνς δεν θα διεξαχθούν τον Απρίλιο λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, επιβεβαίωσαν οι διοργανώτριες Αρχές.
The Bahrain and Saudi Arabian Grands Prix will not take place in April— Formula 1 (@F1) March 14, 2026
Due to the ongoing situation in the Middle East the Grands Prix, alongside F2, F3, and F1 Academy rounds, will not take place as scheduled
While alternatives were considered, no substitutions will be made in… pic.twitter.com/wsgXUR2FKn
Αν και εξετάστηκαν διάφορες εναλλακτικές λύσεις, τελικά αποφασίστηκε ότι οι συγκεκριμένοι αγώνες δεν θα αντικατασταθούν από κάποιους άλλους τον Απρίλιο», αναφέρει η σχετική ανάρτηση.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
