Λούκα Ντόντσιτς: Θα φτάσει στα άκρα για να πάρει την επιμέλεια των παιδιών του
Σε σίριαλ για γερά νεύρα, φαίνεται πως μετατρέπεται το διαζύγιο του Σλοβένου σούπερ σταρ με τη σύζυγό του Άννα Μαρία Γκόλτες – Τι δήλωσε στο ESPN, για τα όσα βίωσε τους τελευταίους μήνες ο άσος των Λέικερς
Λίγες μόλις μέρες, μετά την επισημοποίηση του διαζυγίου του από την Άννα Μαρία Γκόλτες, ο Λούκα Ντόντσιτς βρίσκεται πλέον ανοιχτά σε δικαστική διαμάχη, για την επιμέλεια των δύο παιδιών τους.
«Αγαπώ πολύ τις κόρες μου, όσο τίποτα άλλο στον κόσμο. Έκανα ότι περνούσε από το χέρι μου, προκειμένου να είναι εδώ στην Αμερική μαζί μου, κατά τη διάρκεια της σεζόν. Αλλά επειδή αυτό δεν ήταν δυνατόν, λόγω του ότι η σύζυγος μου τις πήρε στη Σλοβενία, πήρα τη δύσκολη απόφαση να τελειώσω τον αρραβώνα μου και να κινηθώ νομικά. Ό,τι κάνω, το κάνω για την ευτυχία των παιδιών μου. Θα αγωνίζομαι πάντα για να είμαι μαζί τους και να τους προσφέρω ότι καλύτερο μπορώ στη ζωή», δήλωσε ο ίδιος, μιλώντας στο ESPN.
Πηγές από το στενό περιβάλλον του παίκτη, κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο που πάντα φρόντιζε την οικογένεια του και πλήρωνε χωρίς κανέναν περιορισμό, ότι χρειαζόντουσαν τα παιδιά του και η σύζυγος.
Πολλοί ήταν αυτοί, που εξεπλάγησαν δυσάρεστα από τον χωρισμό αυτό, αφού οι δυο τους γνωρίζονται και είναι ζευγάρι από το 2016, με τον αρραβώνα τους, το 2023, να γίνεται πρωτοσέλιδο.
Η πρώτη τους κόρη, η Γκαμπριέλα, ήρθε στον κόσμο το 2023, όταν ο Ντόντσιτς αγωνιζόταν στους Ντάλας Μάβερικς, ενώ σχεδόν ένα χρόνο μετά, όταν και μετακόμισε στους Λέικερς, γεννήθηκε και η δεύτερη κόρη τους, Ολίβια. Μάλιστα ο ίδιος, θέλοντας να βρίσκεται κοντά στη σύζυγο του την ώρα της γέννας, ενημέρωσε την ομάδα του ότι θα ταξιδέψει στη Σλοβενία, γεγονός που σχολιάστηκε θετικά, από όλους.
Ωστόσο η επιθυμία του παίκτη να γυρίσει στις ΗΠΑ, μαζί με τη μεγάλη τους κόρη, βρήκε αντίθετη την Άννα Μαρία και αυτή η αντιπαράθεση η αρχή του τέλους της σχέσης τους. Μάλιστα η 27χρονη Σλοβένα, δεν δίστασε να φωνάξει και την αστυνομία στο νοσοκομείο, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο Ντόντσιτς θα φύγει χωρίς την Γκαμπριέλα. Η αστυνομία, συνόδευσε τον σταρ του ΝΒΑ μέχρι στο σπίτι του, ενώ την επόμενη ημέρα επέστρεψε στην Αμερική.
Ο ίδιος, όταν ρωτήθηκε για την περιπέτεια του στο νοσοκομείο στη Σλοβενία, είπε: «Δεν ξέρω ειλικρινά πως να το περιγράψω. Είναι όλο πολύ... Πήγα εκεί για τη γέννηση της κόρης μου, που είναι ότι πιο σημαντικό και συνέβη ότι συνέβη. Ένιωθα λες και ήμουν σε τραινάκι του λούνα παρκ».
Τη στιγμή που η Άννα Μαρία διέγραφε όλες τις φωτογραφίες με τον Λούκα, από όλα τα social media, ο Σλοβένος ξεκινούσε με τους δικηγόρους του, τον δικό του δικαστικό αγώνα, προκειμένου να αναλάβει την επιμέλεια των δύο κοριτσιών.
Από τις 26 Σεπτεμβρίου, ο Ντόντσιτς έχει δει μόνο δύο μέρες τις μικρές και αυτό είναι ένα στοιχείο που μαζί με την οικονομική ασφάλεια που τους παρείχε, οι δικηγόροι θα χρησιμοποιήσουν, προκειμένου να διεκδικήσουν την επιμέλεια τους.
