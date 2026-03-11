Επιβεβαιώνει τον χωρισμό με τη σύντροφό του ο Ντόντσιτς: Ο σταρ των Λέικερς έχει να δει μήνες τα παιδιά του και καλείται πλέον να πληρώσει διατροφή
Επιβεβαιώνει τον χωρισμό με τη σύντροφό του ο Ντόντσιτς: Ο σταρ των Λέικερς έχει να δει μήνες τα παιδιά του και καλείται πλέον να πληρώσει διατροφή
Η Άννα Μαρία Γκόλτες έχει μετακομίσει στη Σλοβενία με τον Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος φέρεται να είναι σε σχέση με την Μάντελιν Κλάιν, να μπλέκει σε δικαστικές περιπέτειες και να απαιτεί να βλέπει τα παιδιά του
Οριστικό φαίνεται να είναι το τέλος της σχέσης του Λούκα Ντόντσιτς με την επί χρόνια σύντροφό του, Άννα Μαρία Γκόλτες με την οποία έχουν και δύο παιδιά.
Οι φήμες άρχισαν να εξαπλώνονται όταν η Γκόλτες διέγραψε όλες τις κοινές τους φωτογραφίες στο Instagram, ενώ μετά από λίγες μέρες του χρέωσαν και σχέση με την Αμερικανίδα σταρ, Μάντελιν Κλάιν.
Τελικά, ο Σλοβένος σταρ επιβεβαίωσε μέσω του κύκλου του, τον χωρισμό του αλλά τα μπλεξίματα για αυτόν τώρα ξεκινούν.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την πατρίδα του, η Γκόλτες του έκανε μήνυση, έφυγε με τα δύο παιδιά τους στη Σλοβενία και πλέον ζητά διατροφή.
Η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο Λούκα πλήρωνε πάντα ότι ήταν αναγκαία για τις κόρες του, όμως αυτή τη φορά θα είναι μάχη και για την επιμέλεια των παιδιών.
Το πρόβλημα μεταξύ των δύο συντρόφων φαίνεται να είχε ξεκινήσει όταν ο Λούκα είχε ταξιδέψει στην Σλοβενία για τη γέννηση της δεύτερης κόρης του, τον Δεκέμβριο του 2025.
Τότε με την επιστροφή του, πήρε μαζί του την πρώτη κόρη του, την Γκαμπριέλα, χωρίς την θέληση της συντρόφου του, η οποία κάλεσε την αστυνομία.
Όταν η αστυνομία έφτασε δεν διαπίστωσε ποινικό αδίκημα και τα πράγματα κινήθηκαν ειρηνικά. Το πρόβλημα όμως είναι ότι από τότε δεν έχει δει τις κόρες του ούτε και την σύντροφό του.
Οι φήμες άρχισαν να εξαπλώνονται όταν η Γκόλτες διέγραψε όλες τις κοινές τους φωτογραφίες στο Instagram, ενώ μετά από λίγες μέρες του χρέωσαν και σχέση με την Αμερικανίδα σταρ, Μάντελιν Κλάιν.
Τελικά, ο Σλοβένος σταρ επιβεβαίωσε μέσω του κύκλου του, τον χωρισμό του αλλά τα μπλεξίματα για αυτόν τώρα ξεκινούν.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την πατρίδα του, η Γκόλτες του έκανε μήνυση, έφυγε με τα δύο παιδιά τους στη Σλοβενία και πλέον ζητά διατροφή.
Η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο Λούκα πλήρωνε πάντα ότι ήταν αναγκαία για τις κόρες του, όμως αυτή τη φορά θα είναι μάχη και για την επιμέλεια των παιδιών.
Το πρόβλημα μεταξύ των δύο συντρόφων φαίνεται να είχε ξεκινήσει όταν ο Λούκα είχε ταξιδέψει στην Σλοβενία για τη γέννηση της δεύτερης κόρης του, τον Δεκέμβριο του 2025.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Τότε με την επιστροφή του, πήρε μαζί του την πρώτη κόρη του, την Γκαμπριέλα, χωρίς την θέληση της συντρόφου του, η οποία κάλεσε την αστυνομία.
Όταν η αστυνομία έφτασε δεν διαπίστωσε ποινικό αδίκημα και τα πράγματα κινήθηκαν ειρηνικά. Το πρόβλημα όμως είναι ότι από τότε δεν έχει δει τις κόρες του ούτε και την σύντροφό του.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στις 26 Φεβρουαρίου υπέβαλε αίτηση στο δικαστήριο για να ξαναδεί τα παιδιά του τα οποία είχε αντικρίσει δύο φορές από τον Σεπτέμβριο.
«Αγαπώ τις κόρες μου περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο και κάνω ό,τι μπορώ για να είναι μαζί μου στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της σεζόν, αλλά αυτό δεν ήταν δυνατό, οπότε πρόσφατα πήρα τη δύσκολη απόφαση να τερματίσω τον αρραβώνα μου», δήλωσε ο Ντόντσιτς στο ESPN την Τρίτη.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Ό,τι κάνω είναι για την ευτυχία των κορών μου και θα αγωνίζομαι πάντα να είμαι μαζί τους και να τους προσφέρω την καλύτερη ζωή που μπορώ», πρόσθεσε ο αστέρας των Λέικερς.
Όπως φαίνεται, το θέμα θα πάρει πλέον τη νομική οδό καθώς οι δύο πλευρές δεν κάνουν πίσω.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο παιδικός έρωτας που εξελίχθηκε σε σχέση ζωής
Ο Ντόντσιτς και οι Γκολτές συναντήθηκαν για πρώτη φορά στην Κροατία, όταν ήταν μόλις 12 ετών.
Ο Ντόντσιτς ξεκίνησε να βγαίνει με την Γκόλτες το 2016. Εκείνος ήταν ήδη παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης και εκείνη, παράλληλα με το μόντελινγκ, σπούδαζε στο πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνας.
Το 2018 είχαν χωρίσει για λίγο καιρό, όταν ο Σλοβένος μετακόμισε στις ΗΠΑ, αλλά αποφάσισαν να επανενωθούν και από τότε ζουν μαζί στην Αμερική. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το 2023 και το ίδιο έτος απέκτησε ένα κοριτσάκι, την Γκαμπριέλα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δύο χρόνια μετά το 2025, η Άννα Μαρία χάρισε στον Ντόντσιτς τη δεύτερή του κόρη, Ολίβια.
Η Άννα-Μαρία έχει δουλέψει για το Immortal Model Management και το Campbell Models, ενώ ήταν πρωταγωνίστρια στην καμπάνια κοσμημάτων για τη σλοβένικη μάρκα Zlatarna Celje.
Επίσης, είναι μία από τις διασημότερες influencer στη Σλοβενία με πάνω από 170.000 ακολούθους στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα