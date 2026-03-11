Επιβεβαιώνει τον χωρισμό με τη σύντροφό του ο Ντόντσιτς: Ο σταρ των Λέικερς έχει να δει μήνες τα παιδιά του και καλείται πλέον να πληρώσει διατροφή

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ANAMARIA (@anamariagoltes)

Στις 26 Φεβρουαρίου υπέβαλε αίτηση στο δικαστήριο για να ξαναδεί τα παιδιά του τα οποία είχε αντικρίσει δύο φορές από τον Σεπτέμβριο.«Αγαπώ τις κόρες μου περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο και κάνω ό,τι μπορώ για να είναι μαζί μου στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της σεζόν, αλλά αυτό δεν ήταν δυνατό, οπότε πρόσφατα πήρα τη δύσκολη απόφαση να τερματίσω τον αρραβώνα μου», δήλωσε ο Ντόντσιτς στο ESPN την Τρίτη.«Ό,τι κάνω είναι για την ευτυχία των κορών μου και θα αγωνίζομαι πάντα να είμαι μαζί τους και να τους προσφέρω την καλύτερη ζωή που μπορώ», πρόσθεσε ο αστέρας των Λέικερς.Όπως φαίνεται, το θέμα θα πάρει πλέον τη νομική οδό καθώς οι δύο πλευρές δεν κάνουν πίσω.Ο Ντόντσιτς και οι Γκολτές συναντήθηκαν για πρώτη φορά στην Κροατία, όταν ήταν μόλις 12 ετών.Ο Ντόντσιτς ξεκίνησε να βγαίνει με την Γκόλτες το 2016. Εκείνος ήταν ήδη παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης και εκείνη, παράλληλα με το μόντελινγκ, σπούδαζε στο πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνας.Το 2018 είχαν χωρίσει για λίγο καιρό, όταν ο Σλοβένος μετακόμισε στις ΗΠΑ, αλλά αποφάσισαν να επανενωθούν και από τότε ζουν μαζί στην Αμερική. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το 2023 και το ίδιο έτος απέκτησε ένα κοριτσάκι, την Γκαμπριέλα.Δύο χρόνια μετά το 2025, η Άννα Μαρία χάρισε στον Ντόντσιτς τη δεύτερή του κόρη, Ολίβια.Η Άννα-Μαρία έχει δουλέψει για το Immortal Model Management και το Campbell Models, ενώ ήταν πρωταγωνίστρια στην καμπάνια κοσμημάτων για τη σλοβένικη μάρκα Zlatarna Celje.Επίσης, είναι μία από τις διασημότερες influencer στη Σλοβενία με πάνω από 170.000 ακολούθους στο Instagram.