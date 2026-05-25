Η ανάρτηση της Dara για τον Σάσα Βεζένκοφ μετά την κατάκτηση της Euroleague: Συγχαρητήρια πρωταθλητή
SPORTS
Ολυμπιακός Σάσα Βεζένκοφ Dara 2026 EuroLeague Final Four Athens Euroleague

Η ανάρτηση της Dara για τον Σάσα Βεζένκοφ μετά την κατάκτηση της Euroleague: Συγχαρητήρια πρωταθλητή

Η νικήτρια της Eurovision είχε ευχηθεί στον αστέρα του Ολυμπιακού και μερικές ώρες πριν τον χθεσινό τελικό της Αθήνας

Η ανάρτηση της Dara για τον Σάσα Βεζένκοφ μετά την κατάκτηση της Euroleague: Συγχαρητήρια πρωταθλητή
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Σάσα Βεζένκοφ βρίσκεται στο επίκεντρο των πανηγυρισμών μετά την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό και τα μηνύματα αποθέωσης συνεχίζουν να φτάνουν από κάθε πλευρά.

Ανάμεσά τους και εκείνο της Dara, της τραγουδίστριας που κατέκτησε τη φετινή Eurovision, η οποία δεν έκρυψε τη χαρά και την υπερηφάνειά της για τον συμπατριώτη της.

Η Βουλγάρα καλλιτέχνιδα είχε δείξει τη στήριξή της στον άσο των «ερυθρόλευκων» ήδη πριν από τον μεγάλο τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τελικά, το φινάλε τη δικαίωσε, με τον Βεζένκοφ να οδηγεί τον Ολυμπιακό στην κορυφή της Ευρώπης.

Λίγο μετά την κατάκτηση του τίτλου, η Dara επανήλθε με νέο μήνυμα μέσω Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Συγχαρητήρια πρωταθλητή, καλά νέα για μια καλή βραδιά…».
Η ανάρτηση της Dara για τον Σάσα Βεζένκοφ μετά την κατάκτηση της Euroleague: Συγχαρητήρια πρωταθλητή
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Στο Golden Hall η τεχνολογία γίνεται εμπειρία

Στο Golden Hall η τεχνολογία γίνεται εμπειρία

Είτε ψάχνεις ένα laptop που θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο στη δουλειά, είτε εκείνο το gadget που δεν φανταζόσουν πόσο χρήσιμο είναι είτε μια συσκευή καθαρισμού για να σου λύσει τα χέρια, το Golden Hall είναι ο απόλυτος προορισμός και για προϊόντα τεχνολογίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης