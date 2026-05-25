Τζόκοβιτς για Ολυμπιακό: «Συγχαρητήρια στα αδέρφια μας από τον Πειραιά»
Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Σερβος μύθος του τένις έχει δει παιχνίδια του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, νίκησε στην πρεμιέρα του Roland Garros, ωστόσο το μυαλό του δε βρισκόταν στη Γαλλία. Ο «Νόλε», στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα, αναφέρθηκε στην κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό.
Ο γνωστός φίλαθλος του Ερυθρού Αστέρα, ποτέ δεν έχει κρύψει τα συναισθήματα που τρέφει τόσο για την ελληνική ομάδα, με την αδερφοποίηση ανάμεσα στους δυο συλλόγους να υπάρχει σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Τζόκοβιτς έχει δει παιχνίδια του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ.
Επομένως, αφού του δόθηκε βήμα, έστειλε τα συγχαρητήριά του προς τον Πειραιά!
«Συγχαρητήρια στα αδέρφια μας από τον Πειραιά. Πραγματικά είναι οι καλύτεροι. Ήταν κυρίαρχοι όλη τη σεζόν και άξιζαν τον τίτλο στην Αθήνα...Νομίζω πως θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο θέαμα αν είχε προκριθεί και ο Παναθηναϊκός, θα ήταν πραγματικά φανταστικό να το παρακολουθήσει κανείς. Ο τίτλος του Ολυμπιακού ήταν αναμενόμενος, ήταν το μεγάλο φαβορί».
New celebration 🔓#RolandGarros pic.twitter.com/CsIvplCNdW— Roland-Garros (@rolandgarros) May 24, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
